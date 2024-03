CUBOS verstärkt sich mit neuem CFO

CUBOS, ein führendes Unternehmen für individuelle Solar- und Ladelösungen, beruft Dr. Albrecht Kindler als neuen Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung. Diese strategische Ernennung stärkt die Führungsebene der Holding um Dipl. oec. Marc Wille und unterstützt das Familienunternehmen auf seinem Wachstumskurs.

Als CFO wird Albrecht Kindler die nächste Phase des Unternehmens maßgeblich begleiten. Neben der strategischen Ausrichtung auf Zukunftsthemen mit enormem Entwicklungspotential wird CUBOS im aktuell noch stark fragmentierten Markt zu einer relevanten Größe heranwachsen und an der Marktkonsolidierung aktiv mitwirken. „Die umfassende branchenübergreifende Erfahrung von Albrecht Kindler wird helfen, die expansiven Möglichkeiten von CUBOS zu stärken und nachhaltiges Wachstum sicherzustellen“, sagt Marc Wille, CEO von CUBOS. „Wir freuen uns außerordentlich, Albrecht in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Seine Expertise in Strategie- und Finanzfragen und seine persönliche Herangehensweise passen perfekt zu unserer Unternehmenskultur. Wir sind der festen Überzeugung, daß Albrecht im aktiven Tagesgeschäft den langfristigen Erfolg der CUBOS Gruppe mitgestalten wird.“

Albrecht Kindler bringt 15 Jahre Führungserfahrung mit: Die letzten sieben Jahre war er als Rechtsanwalt und Partner bei Deloitte für verschiedene Corporate- und Finance-Themen verantwortlich. Davor war er für die internationale Investmentbank Merrill Lynch in London und Frankfurt tätig.

Albrecht Kindler blickt gespannt auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, nach vielen erfüllenden Jahren in der Beratungsindustrie, nun operativ Verantwortung zu übernehmen und zusammen mit dem gesamten Team an der Umsetzung der Expansion der CUBOS mitzuwirken.“

Auch in der technischen Entwicklung verstärkt sich CUBOS: Mit Christian Rühe bekommt die CUBOS Technologies GmbH neben Marc Wille als CEO einen technischen Geschäftsführer. „Christian ist seit einigen Jahren sehr erfolgreich in unserer Unternehmensgruppe tätig, unter anderem als Geschäftsführer der GE-T GmbH. Ich freue mich sehr, dass er jetzt fokussiert für CUBOS die Themen Energiemanagement und bidirektionales Laden voranbringt“, erklärt Marc Wille.