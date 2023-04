Das Mobilitäts- und Software-Unternehmen Apex.AI wächst weiter international, expandiert im asiatischen Raum und eröffnet eine Niederlassung in Japan.

PALO ALTO, CA, USA — April, 2023, Apex.AI, ein Unternehmen, das sicherheitszertifizierte Software für Mobilitäts- und Automobilanwendungen entwickelt, gibt die Eröffnung von Apex.AI Japan GK, mit Sitz in Tokio bekannt. Apex.AI ist in den Vereinigten Staaten und Europa bereits gut etabliert. Die Expansion in den asiatischen Raum ist nötig, um der wachsenden Nachfrage nach Apex.AI-Technologie für softwaredefinierte Fahrzeuge gerecht zu werden und die Unternehmen in Japan und anderen fernöstlichen Märkten besser zu unterstützen. Japan, eine der führenden Automobilnationen, ist dafür ein idealer Standort. Hier sind drei der weltweit größten OEMs und drei der globalen Top-10-Zulieferer ansässig. Die japanische Einheit, Apex.AI Japan GK, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Apex.AI, Inc. Tavis Szeto, Senior Vice President Corporate Development, Apex.AI, wird bis auf Weiteres als Interim Country Manager für das japanische Unternehmen tätig sein.