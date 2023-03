Digital-App mo.pla startet im April mit Deutschlandticket

MoPla Solutions, ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Gersthofen, nahe Augsburg, ist angetreten, um die Digitalisierung im Nahverkehr voranzutreiben und damit das Angebot flexibler und umweltschonender zu gestalten. Am 1. April wird Mopla Solutions gemeinsam mit der Vetter GmbH die Mobilitäts-App mo.pla im Landkreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld und bundesweit das Deutschlandticket ausrollen. Die Fahrgäste können dann über die moderne Mobilitätsplattform das neue Angebot des AnrufbusFlex buchen sich über den Fahrplan des Linienverkehrs informieren. Die App ist für Android, iPhone und auch den Webbrowser kostenlos verfügbar. Sie ermöglicht 24 Stunden am Tag sowohl einen Überblick über das gesamte ÖPNV-Angebot im Landkreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld und eine entsprechende Verbindungssuche als auch die Buchung und digitale Bezahlung einer Fahrt mit dem AnrufbusFlex. Ab dem 3. April kann außerdem das überregional geltende Deutschlandticket gebucht werden.

Digitales Deutschlandticket bringt Vorteile

Aber nicht nur für die Nutzer im Landkreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld macht mo.pla Sinn. Die App wird nämlich das ab 1. Mai gültige Deutschlandticket digital zur Verfügung stellen. Dies geschieht über einen branchenkonformen und bei allen beteiligten ÖPNV-Unternehmen kontrollierbaren Barcode in der App. „Das Deutschlandticket kann ab dem 3. April gebucht werden“, erklärt Robert Kamischke, CEO von MoPla Solutions. So können interessierte Kundinnen und Kunden jetzt schon Vorteile sichern. Für den Monat Mai ist in der mo.pla-App beispielsweise eine Digitalprämie in Höhe von 10 Euro vorgesehen. Und auch Flexibilität bietet das Ticket, durch eine Pausentaste, kann das Abo ruhen, wenn es nicht gebraucht wird. Es lohnt sich also dieses digitale Angebot zu nutzen.

Mehr Mobilität im ländlichen Raum

„Mit unserer digitalen Plattform wollen wir unseren Beitrag zu einer flexibleren und ökologischeren Gestaltung des Nahverkehrs beitragen“, erklärt Robert Kamsichke, CEO von MoPla Solutions. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet MoPla Solutions sehr eng mit der Vetter GmbH zusammen, die sich schon früh mit den Anforderungen ländlicher Regionen auseinandersetzte und seinen Fahrgästen bereits den Service eines Rufbusses bot. Von diesen Erfahrungen profitierte MoPla Solutions bei der Entwicklung der App und macht sie deshalb auch für viele anderen Regionen interessant. „Der Landkreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld ist erst der Anfang“, ist sich Robert Kamischke sicher. „Um den Fahrgästen ein gutes und möglichst flächendeckendes ÖPNV-Angebot unterbreiten zu können, muss es mehr On-Demand-Angebote geben, wie etwa den AnrufbusFlex der Vetter GmbH.“ Im Landkreis Wittenberg ist der AnrufbusFlex unabhängig von festen Abfahrtzeiten Montag bis Samstag von 4 Uhr bis 23 Uhr und sonn und feiertags von 9 Uhr bis 19 Uhr buchbar. Er fährt dann von und zu fahrgastfreundlichen digitalen Haltepunkten, die im Bestellprozess ersichtlich sind. Für das neue flexible und digitale On-Demand-Angebot AnrufbusFlex gib es einen separaten Tarif, der auf Basis von Luftstreckenkilometern vom Start-zum Zielort errechnet wird.

„Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit dem Landkreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld gelungen ist, trotz wirtschaftlicher schwieriger Rahmenbedingungen, den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot zur Verfügung stellen zu können“, sagt Fabian Watzke, kaufmännischer Leiter der Vetter Unternehmensgruppe.

Weitere Infos zum Angebot der Vetter GmbH unter www.mein-bus.net

Weitere Infos unter zur app: https://app.mopla.solutions