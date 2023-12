Ducati Diavel for Bentley: Exklusivität, Performance und Luxus in einem wahren Kunstwerk auf zwei Rädern

Die Diavel for Bentley wird, wie alle Sammlermodelle von Ducati, mit einem Echtheitszertifikat und einem Abdecktuch geliefert. Der Name des Modells und die Produktionsnummer sind auf einem Schild eingraviert, das in die Carbonabdeckung des Zylinderkopfes auf der rechten Seite des Motorrads eingelassen ist. Sowohl das TFT-Farbdisplay, das serienmäßig mit einem Turn-by-Turn-Navigationsgerät ausgestattet ist, als auch die LED-Matrix des Rücklichts, verfügen beim Starten über eine spezielle Animation, die die Diavel for Bentley noch unverwechselbarer macht. Jede Diavel for Bentley wird in einer exklusiven, personalisierten Holzkiste ausgeliefert.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Herstellern hat auch zur Schaffung einer Capsule-Kollektion geführt, die den Besitzern der Diavel for Bentley vorbehalten ist. Sie ermöglicht es den Kunden, ihren Look mit einem Jet-Helm und einer Lederjacke mit Protektoren (erhältlich in einer Herren- und einer Damenversion) in limitierter Auflage zu vervollständigen, die sich durch ein Farbschema auszeichnet, das das des Motorrads aufgreift.

Die Diavel for Bentley ist mit dem V4-Motor mit 1.158 cm³ Hubraum ausgestattet, der ein zentrales Element des Designs und gleichzeitig eine hochentwickelte technische Lösung darstellt. Er ist leistungsstark (168 PS), drehmomentstark (126 Nm), aber auch extrem leicht und kompakt und verfügt über eine flüssige Leistungsentfaltung. Bereits bei niedrigen Drehzahlen spricht der Motor sehr gut an. Die Twin Pulse-Zündfolge sorgt in Kombination mit der speziellen Auspuffanlage für einen unverkennbaren Klang.

Das Präsentations-Video der neuen Ducati Diavel für Bentley ist auf dem YouTube-Kanal von Ducati verfügbar. Weitere Bilder und ein Video mit Detailaufnahmen dieses besonderen und exklusiven Motorrads können im Ducati Media House heruntergeladen werden.