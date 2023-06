OneD gewinnt Customcells als Entwicklungspartner und erweitert sein SINANODE-Pilotprogramm

Aktuell sind die meisten Elektrofahrzeuge für die breite Masse der Kunden entweder zu teuer oder ihre Reichweite ist zu begrenzt. Die Ursachen dafür sind die beschränkte Energiedichte und die hohen Kosten der Batterien, die aktuell bei rund 130 €/kWh liegen. OneD Battery Sciences will diese beiden Hürden der E-Mobilität mit der Sinanode-Technologie aus dem Weg räumen. Silizium, dass den Batterie-Anoden hinzugefügt wird, ist der Schlüssel dafür. Es ist seit langem ein vielversprechendes Material für Anoden, da es zehnmal so viele Ionen pro Gewicht aufnehmen kann wie Graphit. Experimente mit Silizium waren jedoch lange mit technischen Problemen behaftet. Die vielfach patentierten Entwicklungen von OneD werden diese Probleme jedoch lösen, und gipfeln heute in der SINANODE-Technologie. Sie steht für eine Graphit-Silizium-Verbundanode. Diese Anoden erlauben eine Vervierfachung der Ladegeschwindigkeit bei gleichzeitig sinkenden Kosten für die E-Auto-Akkus.

Im Ergebnis werden kleinere und kostengünstigere Batterien möglich, die zu erschwinglicheren Elektroautos mit größerer Reichweite führen werden. Erst mit diesen Autos schließt sich eine eklatante Lücke im BEV-Modell-Portfolio.

Customcells unterstützt nun OneD bei der Industrialisierung von Zellen mit der Sinanode-Technologie im großen Maßstab. Gemeinsam werden OneD und Customcells nun Prototypenzellen für einen global vertretenen renommierten Automobilhersteller fertigen. OneD nutzt dabei die Entwicklungskompetenz und umfassende Erfahrung von Customcells für eine Anwendung im Automobilbereich.

Die jetzt verkündete Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für OneD auf dem Weg zur Großserienfertigung von BEV-Zellen auf der SINANODE-Plattform. "Das Ziel von OneD war es immer, Silizium als Material für eine neue Ära von Elektrofahrzeugen nutzbar zu machen. Wir glauben, dass die Gewinner des Rennens um Elektrofahrzeuge diejenigen sein werden, die der Batteriezelle mehr nutzbares Silizium zu günstigen Kosten hinzufügen können, ohne die bestehenden Lieferketten und Prozesse zu stören", sagte Yimin Zhu, CTO von OneD Battery Sciences. "Wir blicken mit sehr viel Enthusiasmus auf die Zusammenarbeit mit Customcells. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Einführung von preiswerten Elektrofahrzeugen weiter zu beschleunigen."

"Die Zusammenarbeit mit OneD ist für Customcells ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Global Player. Maßgeschneiderte Premium-Batteriezellen sind der Schlüssel für nachhaltige Mobilität“, so Dr. Dirk Abendroth, CEO Customcells.

Fünfzehn Jahre Forschung und Entwicklung bei OneD haben zu einem Portfolio von mehr als 240 erteilten Patenten geführt, die in der OneD eigenen Pilotproduktion zur Anwendung kommen.

Schon im kommenden Jahr soll neben der Sinanode Pilotanlage in Moses Lake/Washington, eine weitere Fertigung in Europa anlaufen. Denn der Weg zur Einführung der SINANODE-Technologie erfolgt in drei Schritten:

Optimierung der aktuell verfügbaren BEV-Zellen im Prototypen-Maßstab

Nutzung von Pilotproduktionsanlagen zur Qualifizierung der Vorproduktion nach OEM-Vorgaben

Großserienproduktion durch Technologielizenzierung an etablierte Industriepartner (OEMs und Batterieproduzenten)

"In den letzten Jahren haben wir aus erster Hand erfahren, wie wichtig eine rationalisierte Fertigung und eine lokalisierte Lieferkette sind, um die BEV-Herstellungskosten und -risiken zu reduzieren. SINANODE bietet ein Verfahren, mit dem sich bessere und günstigere Batterien für Elektrofahrzeuge realisieren lassen", erläutert OneD COO Jan-Marc Luchies. "Mit viel Herzblut und Engagement werde ich die SINANODE-Produktion sowohl in den USA als auch in Europa, in die nächste Phase führen."

Die Skalierung der SINANODE-Prozesse ermöglicht die Produktion von Millionen günstiger BEVs, bei überschaubarem zusätzlichem Aufwand. Denn der Prozess läuft mit Maschinen, die in sehr ähnlicher Form aus der Solarzellen-Industrie bekannt sind, was zu sehr wettbewerbsfähigen Kosten führt. Gemeinsam mit Customcells kommt OneD Battery Sciences der Skalierung einen großen Schritt näher.