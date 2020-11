Extravagante Holzprofile für Wände – mit Feuer veredelt. Individuelle Oberflächengestaltung im Unikatcharakter.

Mit ideenreichen Weiterentwicklungen der japanischen traditionellen Karbonisierung Yakisugi bringt MOCOPINUS die Maserung von Holz noch mehr zur Geltung. Die Ausprägungen der individuellen Strukturen werden mit einer kontrollierten Verbrennung deutlich verstärkt. Das bietet insbesondere für die effektvolle Innenarchitektur eine Fülle von Inspirationen. Ob verbrannte Oberflächen in schwarzer Lederoptik und samtigweicher Haptik oder leicht beflammte Veredelungen mit dem lebendigen Spiel einer natürlichen Optik – in diesem innovativen Produktprogramm ist eine Vielfalt von Vollholzprofilen in extravagantem Look zu finden. Darüber hinaus sind die Profile universell einsetzbar und lassen sich horizontal und vertikal verlegen.

