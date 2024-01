Richtfest für neue Seniorenapartments in Wiesbaden - aus Büros werden Mietwohnungen

Das Familienunternehmen THE FLAG feiert das Richtfest für das neue THE FLAG Senior Living in der Wiesbadener Aarstraße 1. Das ehemalige Bürogebäude war bisher unter dem Namen Duplex bekannt. Seit Ende 2022 wird das Hochhaus umfassend entkernt, modernisiert und nun in 65 seniorengerechte Mietwohnungen umgewandelt.

Stadträtin Milena Löbcke, Gesundheitsdezernentin der Stadt Wiesbaden, sagt: „Da unsere Gesellschaft erfreulicherweise nicht nur älter wird, sondern auch insgesamt länger gesund und mobil bleibt, wollen auch Ältere möglichst lange selbstständig leben und wohnen. Hierfür braucht es passende Angebote, so wie es hier von THE FLAG in Kombination von Wohnen, Gesundheit und Nahversorgung beispielhaft entwickelt wird.“

Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von THE FLAG, betont eine Besonderheit des Bauvorhabens: „Für uns als Familienunternehmen macht die Revitalisierung von Gebäuden viel Sinn. Wir hinterlassen einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck und engagieren uns langfristig für eine hohe Qualität und durchdachte Architektur." Die allesamt barrierefreien Apartments werden nach Aussage von Muhr auch mit bedienungsfreundlicher, digitaler Steuertechnik ausgestattet sein. Zudem erhält das Gebäude eine in Teilen begrünte Fassade, was es im städtebaulichen Kontext aufwertet. Durch den Umbau wird der Energieverbrauch im Gebäude nach Berechnungen von THE FLAG um mehr als zwei Drittel gesenkt.