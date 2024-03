HomezInno: Neues Design, Innovative Funktionen für Design Heizkörper und Kamine

"Unser Ziel ist es, eine Plattform bereitzustellen, die nicht nur innovativ ist, sondern auch höchste Sicherheit bei Kaufentscheidungen bietet. Die neuen Funktionen revolutionieren die Art und Weise, wie Kunden Heizkörper, Kaminöfen und Heizpatronen erleben – nicht nur in ihrer Vorstellung, sondern in ihrer eigenen Umgebung", erklärt Norbert Zienczyk, Geschäftsführer von HomezInno.

Die Aktualisierung hebt sich durch maximale Innovation und Benutzerfreundlichkeit hervor. Mit einem neuen Design, erweiterten Funktionen und einer verbesserten Geschwindigkeit setzt HomezInno Maßstäbe.

Seit langem bringt HomezInno Wärme und Design in die Wohn- und Arbeitsbereiche seiner Kunden mit einer breiten Palette an Designheizkörpern (https://www.desayo.de/heizkoerper/designheizkoerper/) und Kaminöfen. Nun können Kunden ihren Wunschheizkörper aus über 174 RAL-Farben, 60 Sonderfarben und neu auch Premiumfarben individuell konfigurieren und das Ergebnis in ihrem virtuellen Raum betrachten.

"Die Auswahl an RAL- und Sonderfarben, die als Pulverbeschichtung aufgetragen werden, sowie die neuen Premiumfarben, die als Nasslack aufgetragen werden, verleihen den Heizkörpern eine ganz besondere Erscheinung", fährt Norbert Zienczyk fort.

Die neu eingeführte Funktion ermöglicht es Besuchern, ihren Wunschheizkörper aus allen Blickwinkeln zu betrachten und Details heranzuzoomen. Mit der Option "Hintergrund" können Kunden einen vorgegebenen Raum auswählen oder sogar ein Foto ihres eigenen Raumes hochladen und den Heizkörper in ihrer gewünschten Umgebung platzieren und anpassen.

Eine weitere Innovation ist die Berücksichtigung von Kompatibilitäten im neuen Online-Shop. Kunden wählen einfach ihren Anschluss, und es wird automatisch eine passende Option vorgeschlagen, ohne dass technische Details erforderlich sind.

Auch bei Kaminöfen hat HomezInno innovative Lösungen eingeführt. Durch implementierte Logiken können Kunden nun Kaminbausätze (https://www.desayo.de/kaminofen/kaminbausatz/) und Kamineinsätze (https://www.desayo.de/kaminofen/kamineinsatz/) individuell an ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen.

Besucher können auf dem speziell konstruierten Portal Heizkörper, Kamineinsätze und Kaminbausätze in verschiedenen Kategorien erkunden und so durch den Onlineshop navigieren, basierend auf ihrem Design- und Anwendungsbedarf.

"Mit dieser Erweiterung gehen wir noch stärker auf unsere Kunden zu und bieten modernste Online-Innovation kombiniert mit hochwertigen Produkten an. Damit setzen wir einen weiteren Meilenstein im Designheizkörper-Markt", betont Norbert Zienczyk abschließend.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.desayo.de.