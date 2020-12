KSK-Immobilien hat sieben Neubau-Eigentumswohnungen im Zentrum von Bad Honnef vermittelt

Köln, 15.12.2020 Die KSK-Immobilien, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, hat sieben Eigentumswohnungen mit variablen Grundrissen in zentraler Lage von Bad Honnef an Selbstnutzer und Kapitalanleger vermittelt. Bauträger ist die regional ansässige Bad Honnefer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH. In Kürze startet der Vertrieb von vier weiteren Wohnungen in Bad Honnef.

