Rentenbank zieht in das Goldene Haus in Frankfurt - 12.300 qm Dealmeldung

Die Landwirtschaftliche Rentenbank wird neue Mieterin im Goldenen Haus in Frankfurt. Die deutsche Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum mietet rund 12.300 m² in dem Bürogebäude, um ihren in den 1950er Jahren errichteten Sitz in der Frankfurter Hochstraße denkmalgerecht zu sanieren und zu erweitern. Der Mietvertrag läuft über 5 Jahre und beginnt zum 1. Oktober 2020. Bei der Vermietung war Knight Frank beratend tätig.

