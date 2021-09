Simplehuman: Gegen Plastik – für die Umwelt

Ob in der Küche, im Bad, in der Dusche oder im Büro, die verschiedenen Sensorspender von Simplehuman helfen gegen die Vermehrung von Bakterien und sind eine nachhaltige Alternative um den Plastikverbrauch für die Umwelt zu reduzieren. Alle Seifenspender können auch mit Bodylotion, Handdesinfektion, Shampoo oder Spülmittel befüllt werden. In verschiedenen Größen und Ausführung erhältlich, mit oder ohne Wandhalterung sehen Sie so gut aus, dass sie zu jedem Einrichtungsstil passen und definitiv den Spaß-Faktor am Händewaschen erhöhen werden!

