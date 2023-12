Auf der Polyclose 2024 - Dr. Hahn präsentiert Befestigungsvarianten

Alle KT-Rollenbänder sind in allen RAL-Farben verfügbar. Darüber hinaus in EV1 und dem neuen Hahn Farbton Trinox. Dieser kommt in seiner Optik dem Material Edelstahl gebürstet sehr nah.

Diese und viele weitere Lösungen kann das Fachpublikum am Dr. Hahn Messestand 1440 begutachten.