Bauwerk Talk: Die Uhr zum Kuckuck

DIE UHR ZUM KUCKUCK. Der Schwarzwald in Kunst und Design

Im Schwarzwald regiert die Natur, heißt es. Über Jahrhunderte haben sich die Menschen an sie angepasst und sich mit ihr arrangiert. Daraus entwickelte sich nicht nur eine einzigartige Baukultur; auch in Handwerk, Kunst und Design spiegelt sich die Kulturgeschichte dieser Region wider. Doch nicht nur die Natur, auch die in ihr vorkommenden Materialien bilden einen kulturellen Bodensatz. Fasziniert stellen wir fest, wie sich aus den harschen Bedingungen heraus neben pragmatischer Gestaltung auch das künstlerische Schaffen derart etablieren konnte, dass wir heute auf eine formen- und bildreiche Schwarzwälder Tradition zurückblicken können.