Bauwerk Talk: Form follows Function. SCHWARZWALD-IKONE EINDACHHOF

Zu finden ist er vor allem an den Hängen des mittleren und südlichen Schwarzwalds. Noch. Denn längst hat er in seiner ehemaligen Funktion ausgedient und ist vom Aussterben bedroht. Neue Konzepte müssen her, doch Umbau und Sanierung dieser denkmalgeschützten Riesen sind sehr aufwändig und teuer. Auch setzt ihnen der Wandel der Landwirtschaft vehement zu. Ist der Eindachhof überhaupt zu retten? Wie kann er mit Sinn und Gewinn in der Zukunft überleben, ohne sein weiteres Dasein als Museum fristen zu müssen? Nicht die Anpassung traditioneller Formgebung an moderne Anforderungen ist Hauptaufgabe der Schwarzwälder Baukultur – ist doch in vielerlei Hinsicht der Eindachhof schlicht beispielgebend für künftige Baukonzepte, etwa in der funktionalen Einheit von Wohnen und Arbeiten bei sparsamstem Einsatz von Energie und Ressourcen mittels seiner harmonischen Einbettung in die Landschaft.

In unserem achten Bauwerk Talk werden die Probleme wie auch Chancen der Schwarz­wald-Ikone Eindachhof aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtet: Bestens vertraut mit dieser Bauweise und ihren heutigen Möglichkeiten ist der Wolfacher Architekt Hardy Happle. Von ihrer Erfahrung mit der Sanierung alter Höfe weiß Conny Haas aus dem Planungsbüro sutter3 GmbH & Co KG zu berichten. Burghard Lohrum hat als Bauforscher die ursprüngliche Bestimmung und das Leben im Eindachhof im Blick. Moderiert wird die Veranstaltung von Uwe Baumann (Kosmos Schwarz­wald).