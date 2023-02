Dr. Hahn - Ideas for Future am Messestand in München

„In diesem Umfeld kann man sein Sortiment in sehr kurzer Zeit sehr vielen Interessenten vorstellen. Das Fehlen der Messen hat sich schon nachteilig auf die Vermarktung unserer Neuentwicklungen ausgewirkt“.

Darum präsentiert Dr. Hahn insbesondere das Sortiment an neuen Rollenbändern für die Tür aus Metallprofilen, aber auch die Rollenbandform für Kunststofftüren. Dabei steht für die Türenbauer besonders die Verschraubung im Aufdeck der Profilsysteme im Fokus. Der Vorteil der Hahn KT-RN und Hahn KT-RKN Bandserien besteht darin, dass sie die Wirksamkeit der Dichtungsebene vollständig erhalten. Türen mit diesen Bandausführungen sind also wind-und schlagregendicht. Hinzu kommt, dass sie auch unter den Vorgaben der Wärmedämmung optimal einzustellen sind.

Traditionell ist die BAU auch eine Messe, die von vielen Architekten besucht wird. Dieser besonders designorientierten Zielgruppe stellt das Unternehmen sein neues verdeckt liegendes Türband Hahn VL-Band AT vor. Dieses verfügt nun über eine Verstellung in 6 Richtungen am eingebauten Element. In modischem Schwarz ist es in der Falz ausgesprochen unscheinbar und bei geschlossener Tür nicht zu sehen. Da die Türelemente immer größer und schwerer werden, wollte Dr. Hahn auch die Tragfähigkeit der Bänder erhöhen: Das VL-Band AT bewegt Flügel bis max. 180 kg in Abhängigkeit der Profilausführung. Und das beim Einsatz von 2 Bändern. CE-zertifiziert ist es für Türen mit sehr hoher Beanspruchung zugelassen.

„Neben den Bändern, werden wir auch einige neue Tools für den Türenbauer vorstellen,“ verspricht Weiss. „Diese sind in unserer Branche einzigartig und werden beim eingebauten Element hilfreiche Dienste leisten. Ein Besuch bei Dr. Hahn lohnt sich darum in jeden Fall.“

Das Unternehmen ist zu finden in Halle B1, Stand 129