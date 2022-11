THE FLAG Gruppe kauft Grundstück im schweizerischen Lugano für Senior Living Wohnungen

Nachdem das Familienunternehmen THE FLAG ein rund 2.260 m² großes Grundstück im schweizerischen Massagno, Lugano erworben hatte, wurde nun für das geplante Bauvorhaben Baurecht von den Schweizer Behörden erteilt. Verkäufer war eine Tessiner Familie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Dort sowie auf einem benachbarten Grundstück soll ein Wohngebäude für Senioren entstehen. Insgesamt sind nun 56 barrierefreie Seniorenapartments mit vielen Gemeinschaftsflächen und 31 Parkplätzen für den neuen Standort genehmigt.

„Senior Living Lugano wird hervorragend angebunden sein“, sagt Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von THE FLAG. „Es sind nur 5 Minuten zur nächsten Bus-Haltestelle, und nach einem kleinen Spaziergang können unsere Gäste den Luganer See erreichen.“

Im THE FLAG Senior Living können Senioren selbstbestimmt und autonom wohnen, aber mit den Annehmlichkeiten und der Unterstützung, die im Alter gerne angenommen werden. Der durchdachte Wohn- und Lebensraum mit familiärer Atmosphäre ist für die Senioren geeignet, die im Alter eine neue Bleibe zum angemessenen Preis außerhalb des Luxussegments suchen. Geboten werden nicht nur vielfältige Aktivitäten und Veranstaltungen, sondern auch eine zeitgemäße helle Einrichtung, effiziente Grundrisse und Flexibilität bei der Möblierung.

Mit dem bestehenden Business Hotel THE FLAG Zürich ist dies das zweite Projekt, welches das Unternehmen in der Schweiz realisiert. Aktuell befinden sich noch drei weitere Wohngebäude für Senioren im Bau, und zwar im spanischen Estepona und an den Standorten Linz am Rhein und Dülmen.

Massagno befindet sich im Bezirk Lugano des Kantons Tessin in der Schweiz und grenzt als Vorortsgemeinde direkt an Lugano. Die Adresse des Grundstücks lautet Via Morena 7/Via Dunant, 6900 Lugano, Schweiz.