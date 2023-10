THE FLAG wächst in Köln - Kauf eines Bürogebäudes in Köln Nippes

Das Familienunternehmen THE FLAG hat in der Universitätsstadt Köln ein Bürohaus gekauft. Es soll in Apartments für Studenten und Young Professionals umgewandelt werden. Das Büro- und Verwaltungsgebäude in der Neusser Straße 159 in Köln wurde im Jahr 1980 erbaut und diente bislang als Verwaltungsgebäude der Generalzolldirektion bzw. des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von THE FLAG, erklärt, dass die Lage des Gebäudes ideal für das Student Living Konzept des Unternehmens ist: "Die Universität zu Köln ist zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln in nur 20 Minuten zu erreichen." Muhr betont auch, dass das Gebäude aufgrund seiner Substanz und seines Aufbaus nicht abgerissen, sondern umweltschonend umgebaut werden kann. Das Unternehmen plant, dort mehr als 125 Apartments für ihr Geschäftsfeld Student & Young Professionals in innerstädtischer Lage zu schaffen.

Das siebengeschossige Gebäude hat eine oberirdische Bruttogeschossfläche von 5.485 m², eine Grundstücksgröße von 1.186 m² und verfügt über 30 PKW-Stellplätze. Verkäufer ist die Nestlé Pensionskasse Grundstücksgesellschaft & Co OHG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.