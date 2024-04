PERKEO feiert mit LOCKDOWN24 großen Erfolg auf der Dach + Holz International

„Es war die beste Dach + Holz-Messe, die wir je hatten. Noch nie zuvor konnten wir so viele begeisterte Besucher an unserem Stand begrüßen”, teilte Yassine Hönes, Geschäftsführer von PERKEO mit. Die Einführung des LOCKDOWN24-Kupferstücks markiert einen erneuten Höhepunkt in der Innovationsgeschichte des schwäbischen Traditionsunternehmens.

Die Messe, die fast 60.000 Besucher anzog, wurde zur großen Bühne für die Vorstellung des LOCKDOWN24-Lötstücks – ein Produkt, das mit seiner innovativen Konstruktion endlich Schluss mit einem alten Ärgernis beim Weichlöten, dem sogenannten „Wackelstift“, macht. Zeitgleich mit der Messe erhielt PERKEO für diese Innovation den entsprechenden Gebrauchsmusterschutz.