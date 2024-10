Itamar Yehiel mit "Floating Pebbles" in der MAX54 Gallery in Augsburg

Die MAX54 Gallery freut sich, ein besonderes Event in den eigenen Galerieräumen in Augsburg anzukündigen. Am 24. Oktober eröffnen wir eine Ausstellung mit Werken des jungen Künstlers Itamar Yehiel (*1984 in Jerusalem).

Zu bestaunen sind rund 40 wunderbar filigrane Kunstwerke, die das uralte Handwerk der Stickerei, das seit jeher Geschichten erzählt, in unsere Zeit übersetzen. Itamar Yehiel hat, gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Shir, Reisen zu verschiedensten Orten angetreten, so lokale Traditionen der Handwerkskunst entdeckt und diese dann mit seinen innovativen Ideen kombiniert. Itamars dreidimensionale, philosophische Stickereien erforschen vermeintliche Paradoxien: die Beziehung zwischen Realität und Illusion, Natürlichkeit und Künstlichkeit, Vergänglichkeit und Ewigkeit. Inspiriert von der Vielfalt der Natur nutzt Itamar Farben, Formen und Texturen und seine Liebe zum Detail, um neue, tiefgründige Geschichten zu erzählen – persönlich und global, kulturell und emotional.

Floating Pebbles ist eine Ausstellung, die ihren Ursprung am Ufer der Bregenzer Ach hat. Itamar Yehiel schuf seinen ersten gestickten Stein nach einem Spaziergang entlang des österreichischen Flusses. In der Vielfalt der Kieselsteine am Flussufer sah er die Abdrücke einer Vielzahl von Erinnerungen und Erfahrungen, die sie zu dem machten, was er vor sich sah.Die Beschaffenheit der Steine erzählt die Geschichte ihrer Entstehung über Jahrtausende hinweg. Die Überlagerung von Schichten, die abwechselnd Perioden von Druck und Fluktuation offenbaren, Linien und mineralische Flecken, gemalt von der Natur, eine glatte Oberfläche, geschaffen durch geologische Prozesse von Erosion und Aufweichen - ihr ewiges Alter verdichtete sich in des Künstlers sterblicher Hand. Itamar erkannte, dass auch wir Menschen wie die Steine sind, die wir durch schmerzhafte Prozesse und Traumata, Druck, Brüche und Herausforderungen geformt werden. Genau das macht uns besonders und einzigartig, und genau dadurch entwickeln wir uns weiter.

Diese existenzielle Erfahrung an der Bregenzer Ach war für Yehiel so bedeutsam und kraftvoll, dass er unmittelbar danach das Atelier betrat und den ersten Kieselstein anfertigte. Wie ist das machbar? Wie verhalten sich Materialien? Wie schafft man ein Objekt, das die Geschichte eines Steins erzählt, aber auch aus einem Material besteht, das schwebt, leicht und weich ist? Wie wird ein Kieselstein geboren?

Neben anregendem Beisammensein widmen sich Itamar Yehiel und Shir Koren mit der MAX54 Galleryallen diesen Fragen am 24. Oktober in Augsburg.

Details zur Veranstaltung

Datum: 24. Oktober 2024

Uhrzeit: ab 18 Uhr

Ort: MAX54 Gallery, Maximilianstraße 54, 86150 Augsburg

Teilnahme: geladene Gäste, um Anmeldung wird gebeten

Programm

18:00 Welcome Drink & Fingerfood

19:00 offizielle Eröffnung

22:00 Ende