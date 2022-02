Krülland: Das Swimmingpool-Konzept der Rekorde

Krülland ist ein deutsches inhabergeführtes Unternehmen mit seinem Hauptsitz in München. Seit einigen Jahren stellt die Firma gemeinsam mit Exklusivpartner und Weltmarktführer Leisure Pools die europäische Swimmingpool-Branche komplett auf den Kopf. Dank revolutionären Strukturveränderungen im Unternehmen und einzigartiger Konzeptionierung im Poolbau, kann Krülland seinen Kunden stolz die sicherlich kürzesten Lieferzeiten und den schnellsten Pool-Einbau der Branche bieten. So freuen sich Poolbesitzer nach der kurzfristigen Auslieferung auf ein komplett fertig gebautes Poolkonzept inklusive Wasseraufbereitungsanlage mit modernsten Abdeckungssystem.

Doch damit nicht genug: Krülland bietet den Kunden exklusiv die wahrscheinlich größte Auswahl an Pools in der Geschichte des europäischen Poolbaus!

Mit über 50.000m² Gesamtfläche an vier Strandorten und dem Zugriff auf das größte Swimmingpool-Lager Europas, wurde dieses Paradies an Verfügbarkeit geschaffen.

5 Standorte

50.000m² Gesamtfläche

3 Ausstellungen

2 Produktionsstätten

1 Exklusivpartner: Weltmarktführer Leisure Pools

Nach dem fixen Einbau durch einen regionalen Partner aus dem speziell geschulten Krülland-Netzwerk genießen Krülland-Kunden die Features der Pools ausgiebig. Besonders beliebt sind die angenehmen, entspannenden Massagedüsen, die für restlose Erholung im ganzen Körper sorgen. Ebenfalls sehr begehrt ist die Gegenstrom-Turbinenanlage, mit welcher ein exzellentes Schwimm-Training für straffe Muskeln, dynamische Bewegungen sowie für ein jugendlich fittes Gefühl, hervorragend durchgeführt werden können. Für besonders romantische Stunden und auch den extra Kick bei Pool-Partys sorgt unsere Unterwasserbeleuchtung mit bezaubernden Farbspielen im Pool. Selbst die Überwachung der Wasseraufbereitung ist mit der Krülland-Control via App jederzeit kinderleicht möglich.

Qualität hat Priorität

Die Swimmingpools für Krülland werden von Exklusivpartner Leisure Pools in der größten Pool-Manufaktur der Welt in Tennessee, USA hergestellt. Mit hochwertigsten Rohstoffen wurde durch jahrelange Forschung die einzigartige patentierte Armour-Panzer-Schicht entwickelt. Bestehend aus Kevlar-, Basalt- und Carbonfasern – welche ihren Ursprung in der Sicherheitstechnik, Hochleistungsindustrie und dem Raketenbau haben - hält sie die Pools selbst bei extremsten Wetterbedingungen in Form. Als Füllstoff wurde das übliche grobporige, kurzlebige Polyesterharz durch das hochwertige, langlebige Vinylesterharz ersetzt, so könnte der größte Feind der Pool-Branche „Osmose“ eliminiert und die Pools lebenslang haltbar gemacht werden. Um Energie und Geld bei der Nutzung des Pools zu sparen, wurde eine speziell entwickelte Nano-Isolationsschicht im Aufbau integriert. Diese hält die Wärme nachhaltig im Pool und verringert die Heizkosten enorm. Als krönenden Abschluss wurde die hochwertige Farboberfläche mit einer strahlenden Diamond-Shine-Optik veredelt. Zusätzlich hat die Oberfläche eine speziell entwickelte Materialbeschaffenheit, durch welche der Pool algen- und bakterienabweisenden ist und unterstützt so die hohen Hygiene-Standards von Leisure Pools und Krülland.

Um die Qualität der Luxus-Pools zu untermauern, gewährt Leisure Pools all seinen Kunden einzigartige lebenslange Hersteller-Garantien auf die Konstruktion und den Schutz vor Osmose.

Patentierte Armour-Panzer-Schicht

Einziger Voll-Vinylesterharz-Pool der Welt

Nano-Isolationsschicht

Algen- und bakterienabweisende Oberfläche

2x lebenslange Hersteller-Garantie

