PERKEO mit absolut positiver Bilanz zur DACH+HOLZ in Köln

Bereits im Dezember 2021 verlegte die Veranstaltungsorganisation GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH unter dem Eindruck der damals aktuellen Inzidenz-Situation den Messetermin erstmals vom Februar auf den Juli.

Trotz aller Skepsis vieler potenzieller Aussteller im Vorfeld, auch wegen der Verlegung in die NRW-Sommerferien, war der Besucherandrang vom 05. bis 08. Juli allerdings ungebremst. Rund 20.000 Besucher aus über 50 Ländern besuchten die Leitmesse der Dach- und Holzbaubranche und ihre 342 ausstellenden Unternehmen aus 20 Ländern.

PERKEO, der schwäbische Premium-Anbieter professioneller Löt- und Schweißtechnik, ist einer dieser Aussteller und mit seiner Beteiligung hoch zufrieden. Yassine Hönes, Geschäftsführer bei PERKEO, ist voll des Lobes: „Auch wenn nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Aussteller mit von der Partie war, so haben wir eine überaus erfolgreiche Messe mit überwältigend gutem Publikumszuspruch erlebt.“ Hönes weiter: „Zum ersten Mal bekamen wir ein persönliches Feedback zu unserem kurz vor der Pandemie eingeführten und patentierten ergonomischen Profi-Handgriff mit „Drachenflügel“. Ganz viele Besucher sind extra zu uns an den Stand gekommen, um sich für diese massive Erleichterung in ihrem Arbeitsalltag zu bedanken und direkt weitere Brenner zu ordern.”

Der PERKEO-Profi-Handgriff mit „Drachenflügel“ ist eine der jüngsten Innovationen der Tüftler aus Schwieberdingen bei Stuttgart. Durch diese ergonomisch ausgeklügelte Unterarmstütze wird das Gewicht des Aufschweißbrenners aus dem Handgelenk auf den gesamten Arm verlagert. Das Ergebnis ist eine deutlich spürbare Entlastung, der Verschleiß am Handgelenk wird minimiert und die gesundheitliche Belastung dadurch reduziert. Gleichzeitig erhöht sich die Arbeitsproduktivität.

Ausführliche Informationen zum PERKEO-Gesamtsortiment erhalten Interessierte unter 07150/35043-0 oder www.perkeo-werk.de.

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.