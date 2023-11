PERKEO präsentiert mit LOCKDOWN24 eine Weltneuheit in der Löttechnik

Die schwäbischen Tüftler von PERKEO haben lange über diesen Effekt nachgedacht und als Lösung eine bahnbrechende konstruktive Innovation zur Serienreife entwickelt: die neuen LOCKDOWN24-Kupferstücke. Diese revolutionären Lötstücke bieten eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Kupferstücken, die das Löten nun einfacher, schneller und sicherer machen.

Zunächst ist das Besondere an den LOCKDOWN24-Kupferstücken, dass die Kupferstückeinsätze mit einer M8-Schraube fest in den neu entwickelten Kupferstückhalter eingeschraubt sind und bei Bedarf nachgezogen werden können. Eine Verzahnung im Inneren des Kupferstückhalters sorgt für sicheren Halt. Zudem sind die Kupferstückeinsätze um 360° verstellbar. Diese innovative Lösung ermöglicht es, schwer zugängliche Ecken und Bereiche besser zu löten, da der Kupferstückeinsatz in die gewünschte Position gedreht und arretiert werden kann. Außerdem verhindert der abgeflachte Befestigungsstift des Kupferstückhalters, dass sich das Kupferstück beim Löten verdreht.

Die neuen LOCKDOWN24-Kupferstücke zeichnen sich darüber hinaus auch durch eine hohe Wärmeleit- und Speicherfähigkeit aus, die eine schnellere und effizientere Wärmeübertragung gewährleistet. Das Grundmaterial der Kupferstücke besteht aus warmgepresstem Elektrolytkupfer 99,9 (Cu-ETP), welches sich in weniger als 55 Sekunden auf Arbeitstemperatur erhitzt und so beim Löten für einen schnellen Einsatz bei geringerem Gasverbrauch sorgt. Durch dieses spezielle Warmpressen und Schmieden des hochwertigen Elektrolytkupfers wird zudem eine höhere Verdichtung des Kupfermaterials erreicht, die eine längere Haltbarkeit des Kupferstücks garantiert. Sollte das Kupferstück nach intensivem Gebrauch dennoch ausgetauscht werden müssen, kann der Kupferstückhalter weiterverwendet werden.

Erhältlich sind die neuen LOCKDOWN24-Kupferstücke in drei verschiedenen Formen, je nach Anwendungsbereich. Die hammerförmigen und hammerförmig-gekröpften Modelle verfügen über zusätzliche Bohrungen an der Kolben-Unterseite, welche die Angriffsfläche der über 1.000°C heißen Propangasflamme vergrößern und somit für eine schnellere Wärmeaufnahme sorgen. Die spitzförmigen Modelle eignen sich besonders für präzises Löten.

„Durch die enge Abstimmung mit unseren Anwendern identifizieren wir seit über 100 Jahren immer wieder Verbesserungsbedarf in Ergonomie und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von Werkzeugen im Arbeitsalltag. Das treibt uns täglich an. Nun sind wir richtig stolz, mit den neuen LOCKDOWN24-Kupferstücken eine revolutionäre Weltneuheit in der Löttechnik zu präsentieren – in einem Bereich, der längst als ausgereift galt,“ so Yassine Hönes, Geschäftsführer bei PERKEO.

Ab März 2024 die neuen LOCKDOWN24-Kupferstücke im Fachhandel verfügbar. Darüber hinaus präsentiert PERKEO diese und weitere Innovationen auf der DACH+HOLZ International, vom 05. bis 08.03. 2024 in Stuttgart.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von PERKEO WERK unter www.perkeo-werk.de oder kontaktieren Sie den Kundenservice unter +49 (0)711 1234567 oder @email

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.