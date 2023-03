Praktischer kleiner Helfer: der kompakte Aufschweißbrenner UPSIDE von PERKEO

Für Bedachungs- und Asphaltierarbeiten mit Aufschweißen von Bitumenbahnen bietet PERKEO, der schwäbische Premium-Anbieter professioneller Löt- und Schweißtechnik, ein breites Sortiment professioneller und durchdachter Aufschweißbrenner, mit denen auch bei der Bearbeitung größter Flächen die Armgelenke, der Arm sowie der Rücken- und Schulterbereich wirkungsvoll geschont werden.

Doch es geht noch einfacher, denn nicht immer braucht es gleich das „große Gerät“. Steht beispielsweise eine Dachsanierung an, muss vorab eine Probeöffnung vorgenommen werden und diese anschließend wieder zugeschweißt werden – also eher ein kosmetischer Eingriff. Auch für kleinere Reparaturen ist es vergleichsweise mühsam die schwere Propangasflasche mit Schlauch und Aufschweißbrenner aufs Dach zu schleppen.

Speziell für solche kürzeren Einsatzzwecke haben die schwäbischen Tüftler von PERKEO ihr Sortiment erweitert und den UPSIDE Gaskartuschen-Kanten-Aufschweißbrenner entwickelt. Dieser ist sowohl klein als auch mit seinen 700 Gramm Gewicht sehr handlich und lässt sich als Set im leichten Kunststoffkoffer spielend einfach transportieren.

Dabei ist der UPSIDE mit satten 20 KW Brennerleistung überraschend leistungsstark bei gleichzeitig sehr wirtschaftlichem Gasverbrauch. So kann der neu entwickelte Brenner bis zu 45 Minuten non-stop mit einer UPSIDE-Gaskartusche betrieben werden. Die Flamme aus dem 25 mm Hochleistungs-Brennerkopf ist extrem leistungsstark und ermöglicht ein zügiges Aufschweißen von Bitumenkanten und Ecken. Auch bei Wandanschlüssen und Lichtkuppeln oder beim nachträglichen Einbau von Lüftern und Dachabläufen sowie bei kleineren Reparaturen macht der PERKEO-UPSIDE-Brenner die Arbeit zum Kinderspiel.

Auch in speziellen Bereichen, bei denen man nicht gefahrlos mit dem großen Brenner arbeiten kann, ist der UPSIDE-Brenner die ideale Lösung, da mit ihm – sorgsam dosiert – mit der reduzierten Flamme gearbeitet werden kann und so die Umgebung nicht in Brandgefahr gerät.

Ein weiterer Vorteil des UPSIDE ist, dass der Brenner sofort „über Kopf“ einsetzbar ist und in jeder Lage verwendet werden kann ohne zu „spucken“. Damit dies sicher gewährleistet ist, werden die neuen UPSIDE Spezial-Gaskartuschen im Inneren mit einem speziell entwickelten Schwamm ausgestattet. Dieser Schwamm verhindert, dass das flüssige Gas aus der Kartusche direkt in den Brenner strömt und eine unkontrollierbare und gefährliche Stichflamme entsteht. Handelsübliche Gaskartuschen sind allerdings nicht mit dieser Sicherheitstechnik ausgestattet und dürfen daher nicht mit dem neuen PERKEO UPSIDE Gaskartuschen-Kanten-Aufschweißbrenner verwendet werden.

„Seit über 100 Jahren arbeiten wir erfolgreich an ergonomischen Erleichterungen im Arbeitsalltag unserer Kunden aus dem Handwerk. Wir schauen genau hin und entwickeln in enger Kooperation mit unseren Kunden“, so Yassine Hönes, Geschäftsführer bei PERKEO. „Aus dieser Praxisorientierung heraus ist auch die Idee zum Aufschweißbrenner UPSIDE entstanden, der bei den ersten Präsentationen schon auf ein sehr positives Echo stieß!“, ergänzt Hönes.

Ausführliche Informationen zum PERKEO-Gesamtsortiment erhalten Interessenten unter 07150/35043-0 oder www.perkeo-werk.de.

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.