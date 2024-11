Fensteraufmaß und Türenaufmaß optimieren und digitalisieren mit der Aufmass-App.com

Die Digitalisierung revolutioniert die Bau- und Handwerksbranche und die aufmass-app.com App steht an vorderster Front dieser Entwicklung. Diese innovative Softwarelösung ermöglicht es Handwerkern und Bauprofis, Fenster und Türen digital und mobil zu vermessen, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und Fehler minimiert werden. Daten werden in Echtzeit verarbeitet und stehen digital und geräteunabhängig zur Verfügung.

Warum aufmass-app.com?

Die aufmass-app.com App bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zur idealen Wahl für Handwerker und Bauprofis machen. Mit der App können alle relevanten Maße und Fakten direkt vor Ort erfasst werden, was eine präzise und schnelle Datenerfassung ermöglicht. Die Nutzung eines Laserdistanzmessgeräts in Kombination mit einem mobilen Gerät wie einem Tablet oder Smartphone sorgt für höchste Genauigkeit. Dadurch werden manuelle Eingaben minimiert, es ist aber auch eine komplette manuelle Eingabe möglich. Auch Spracheingaben sind möglich, dadurch kann das manuelle Tippen komplett entfallen. Ebenso haben wir zu den Aufmaß-Daten Hilfetexte eingefügt, damit auch unerfahrene Monteure ein Aufmaß durchführen können.

Hauptfunktionen der aufmass-app.com App:

Digitale Datenerfassung: Erfassen Sie alle relevanten Maße und Fakten direkt vor Ort mit einem Laserdistanzmessgerät und einem mobilen Gerät.

Flexibilität und Mobilität: Nutzen Sie die App überall und jederzeit, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Fehler zu minimieren.

Kosteneinsparungen: Reduzieren Sie die Projektverwaltung auf ein Minimum und sparen Sie Zeit und Kosten durch die effiziente Nutzung der App.

Dokumentation und Nachverfolgbarkeit: Alle Messdaten werden dokumentiert und sind jederzeit nachverfolgbar, was Transparenz und Vertrauen bei Kunden schafft. Durch die digitale Speicherung sind die Daten auch für jeden lesbar, eine aufwändige Entzifferung von schnell geschriebenen Zahlen oder Worten ist nicht mehr notwendig.

Vorteile der digitalen und mobilen Aufmaß-Software

Die aufmass-app.com App bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und erfordert keine umfangreiche Schulung, sodass sie von jedem Handwerker problemlos genutzt werden kann. Ebenso werden für alle Funktionen Schulungsvideos angeboten, damit wird die Nutzung der App optimal unterstützt. Durch die nahtlose Integration der erfassten Daten in bestehende Systeme und Softwarelösungen wird die Weiterverarbeitung und Planung erheblich erleichtert. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis und einer Reduktion von Fehlerquellen, was letztlich zu Kosteneinsparungen führt. Export der Daten im CSV und PDF Format sind dabei und auch an die spezifischen Anforderungen der eigenen Software anpassbar. Die Auswahl an Fenstertypen (Rechteckfenster, Bockfenster, Stichbogenfenster, Rundbogenfenster) kann mit eigenen Zeichnungen erweitert werden, direkt auf der Baustelle wo das Aufmaß erfolgt.