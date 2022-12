Rohbau THE FLAG in Linz am Rhein fertig

Linz am Rhein, 6. Dezember 2022 THE FLAG Senior Living freut sich, heute das Richtfest für ein neues betreutes und seniorengerechtes Wohnhaus in Linz feiern zu können. Das Haus wird im Herbst 2023 eröffnen und Wohnungen mit Serviceleistungen für ältere Menschen bieten. Linz ist eine von aktuell acht Städten, in denen das Familienunternehmen THE FLAG derzeit Projekte im Segment Senior Living entwickelt.

Die vorweihnachtliche Stimmung konnten die Besucher auf dem Richtfest an der Linzhausener Straße in Linz am Rhein bereits spüren. Passend zum Nikolaustag feierten die am Bau Beteiligten, der Bauherr und viele Mietinteressenten mit Kaffee, Stollen und Weihnachtsplätzchen die Fertigstellung des Rohbaus für die 75 Apartments. Mit dem traditionellen Richtspruch wünschte Bauleiter Martin Bemelmann von der Oevermann Hochbau eine gute Zeit in ihren neuen Wohnungen.

In seiner Ansprache freute sich Dr. Rudolf Muhr, Geschäftsführer des Bauherren THE FLAG, über den reibungslosen Bauverlauf. „Sicher, schnell und pünktlich – das ist in der heutigen Zeit der Lieferengpässe und anderen Herausforderungen keine Selbstverständlichkeit.“ Muhr hob hervor, dass mit dem zügigen Bau auch die verkehrlichen Belastungen in der Stadt zeitlich gut begrenzt werden konnten.

„Die ursprünglichen Planungen der Stadt gingen in Richtung Hotelbetten. Das ließ sich aus mehreren Gründen nicht verwirklichen, so dass wir uns freuen, dass endlich eine Lösung gefunden wurde, die aktiven Seniorinnen und Senioren eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Lebensqualität direkt am Rheinufer bieten wird“, so Dr. Hans Georg Faust, Bürgermeister der Stadt Linz am Rhein. „Die Nähe zur Altstadt und zum Bahnhof verbindet romantisches Erleben mit dem Anspruch an Mobilität. Die angebotenen Hilfen im Alltag ermöglichen ein selbstbestimmtes Älterwerden in einer sicheren Umgebung.“

Nach den Ansprachen hob Bauleiter Martin Bemelmann von Oevermann Hochbau zum Richtspruch an:“ Drum wünschen wir für ewige Zeiten, der Anwohner Füße sollen über den Rasen gleiten, und beim Spaziergang an der Promenade, nicht versinken in des Rheines tiefes Gestade.“

Nach den Erfahrungen der Unternehmensgruppe THE FLAG wissen ältere Menschen genau, was sie in ihrem neuen Zuhause suchen: Dinge wie Anschluss zu Gleichgesinnten, Ausblick, Barrierefreiheit und kurze Wege. Außerdem ist es für sie unter anderem sehr wichtig, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben sowie weitere Serviceleistungen hinzubuchen zu können. Letztendlich gehe es den meisten Senioren um ein neues, selbstbestimmtes Zuhause zu einem angemessenen Preis außerhalb des Luxussegments.

In Linz befindet sich das neue Gebäude am Rheinufer. In wenigen Minuten sind die Bewohner in der Altstadt oder am Bahnhof Linz, der derzeit mit barrierefreien Zugängen ausgestattet wird. Die 75 Apartments mit einer Gesamtwohnfläche von rund 3.500 m² werden alle über eine Küchenzeile sowie barrierefreie Badezimmer verfügen. Die weitere individuelle Einrichtung des Apartments übernimmt der jeweilige Mieter mit eigenen Möbeln. Angeboten werden 36 Zweieinhalb-Zimmerwohnungen, 17 Zwei-Zimmerwohnungen und 22 Ein-Zimmerwohnungen. Die meisten Apartments verfügen über eine Loggia bzw. über einen Balkon. Das günstigste Apartment wird rund 1.130 € im Monat kosten, inklusive Nebenkosten und zahlreicher Leistungen. Die Einrichtung einer Musterwohnung ist für März 2023 geplant. Interessenten für das Projekt können sich durch einen Newsletter über das Vorhaben unter www.senior-linz.de auf dem Laufenden halten lassen.