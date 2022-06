So einfach machen Sie Ihre Angebotskalkulation mit GAEB-Online 2021

Die Software GAEB-Online 2021 ist die ideale Lösung für Baufirmen, um den gesamten Ausschreibungsprozess komplett zu digitalisieren. Durch die eigene Office-Umgebung wird der Vorgang extrem anwenderfreundlich abgewickelt und es entsteht keinerlei Papierarbeit mehr!

Die Software GAEB-Online 2021 nutzt die eigene Office-Umgebung, um die Papierarbeit für Baufirmen bei der Abgabe von Angeboten zu reduzieren. Durch die Nutzung der Software können Baufirmen Zeit und Kosten sparen, da sie nicht mehr auf aufwendige Papierdokumente angewiesen sind.

Die öffentlichen Ausschreibungen sind für viele Handwerksbetriebe von großer Bedeutung. Wer an einer solchen teilnimmt und den Zuschlag bekommt, hat erst einmal ordentlich zu tun - was natürlich positiv ist! Deswegen ist es wichtig, an möglichst vielen Ausschreibungen teilzunehmen. Und damit das Ausfüllen der Formulare nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, sollte man den Vorgang digitalisieren.

Dabei hilft die GAEB-Online 2021 Software-Lösung, die auf jedem aktuellen Windows-Rechner verwendet werden kann und weniger als 100 Euro in der Anschaffung kostet. Firmen können ihre GAEB-Ausschreibungsdateien öffnen und direkt in ihrem gewohnten Office-Programm bearbeiten - egal ob Microsoft Office, LibreOffice oder OpenOffice. Das Programm ist intuitiv und einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Funktionen, um die Ausschreibungsdatei zu erstellen und zu bearbeiten.

Ulrike Braun von der Firma gaeb-online: "Dank unserer Software können Handwerker weiterhin in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung bleiben und müssen nicht extra Zeit für die Einarbeitung aufwenden."

Mit GAEB-Online 2021 können Sie ganz einfach Ihr eigenes Angebot mit allen Preisen für die einzelnen Positionen erstellen und dann als DA84-Datei sichern. Dabei lassen sich die Preise auch vollautomatisch aus der bereits existierende Tabellenkalkulation übernehmen, was sehr praktisch ist.

GAEB-Online 2021 ist eine moderne, leistungsstarke Bausoftware, die auf der von vielen Softwarehäusern verwendeten GAEB-Toolbox basiert. Sie bietet eine neue und moderne Oberfläche sowie zahlreiche nützliche Funktionen. So können GAEB-Ausschreibungen schnell und einfach per Doppelklick eingelesen und bearbeitet werden. Die Ausgabe des Angebots erfolgt dann als GAEB DA84. Ferner unterstützt die Software alle gängigen Formate für elektronische Angebote sowohl bei Papierdruckversion, PDF oder E-Mail Versand.

GAEB-Online 2021 kann in Verbindung mit dem optionalen Zusatzprogramm Excel-Aufmaß auch prüfbare Aufmaße mit freien Formeln nach REB 23.003 erstellen. Das rationalisiert Arbeitsabläufe und reduziert Fehlerquellen. Aus den in der Excel-Tabelle erfassten Mengen entstehen GAEB-X31 oder DA11-Aufmaßdateien in den Ausgabeformaten 1979 und 2009, die Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung per Mausklick generieren lassen. Versendet der Auftragnehmer seine Rechnung zusammen mit einer DA11-Datei, kann der Auftraggeber die ermittelten Abrechnungsmengen unmittelbar überprüfen. Dies beschleunigt die Freigabe von Rechnungen sowohl für die ausführende Firma als auch für den Auftraggeber.

Über gaeb-online: Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen und haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen die beste Software für Ihre Angebotskalkulationen zu bieten. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine einfache und intuitive Bedienung. Mit GAEB-Online 2021 können Sie Ihre GAEB-Angebotskalkulationen schnell und einfach in der Office-Welt durchführen - ganz ohne Vorkenntnisse!