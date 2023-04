Faisst Innovationen erfolgreich beim iF Design Award

Der iF Design Award wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH, vergeben. Die Zahl der Bewerber war groß: So konnte sich Faisst gegen nahezu 11.000 Einreichungen und fast 4.700 Teilnehmern aus 56 Nationen erfolgreich durchsetzen.

So überzeugt die neueste Kofferserie aus dem Hause Faisst – der Vario Case Pro – mit seinem hochwertigen Design, gepaart mit zusätzlichem Schutz und Stabilität durch vernietete Schutzecken und stabilen Eckverbindern aus Metall an den Schließprofilen.

Daran fand die 133-köpfige, unabhängige, internationale iF Design Award Expertenjury gefallen, wie auch an dem handlichen und praktischen Aluminium-Etui „Alu Briefcase“, das ebenfalls mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde.

Gerundete Aluminiumprofile unterstreichen die Hochwertigkeit und sorgen für zusätzliche Stabilität. Erhältlich in 14 Standardgrößen, sechs Oberflächenfarben sowie farblich passenden und stapelbaren Aluminium-Etui Ecken ist eine Vielzahl individueller Konfigurationen möglich.

Maßgefertigte Schaumstoffeinlagen sorgen bei beiden iF Design Award Gewinnern dafür, dass die Produkte nicht verrutschen können und Faissts Kunden Ihre Produkte sicher transportieren und werbewirksam präsentieren können.

Darüber hinaus stehen vielseitige Möglichkeiten zur weiteren kundenspezifischen Adaption, wie beispielsweise der Werbeanbringung auf den Koffer- und Etui-Serien, Trolley-Systemen, Organizern, Prospektfachklappen sowie herausnehmbaren Warenträgern zur Verfügung. Auch Sonderlösungen wie beispielsweise die Integration funktionsfähiger Bedienpanel sowie elektronischen Komponenten oder der Ready-to-Use Konfektionierung sind auf Kundenwunsch realisierbar.