ArtiMinds Robotics zeigt neueste Automatisierungslösungen auf der SPS Messe in Nürnberg

Zusätzlich zur Kabel-Handling-Demonstration legt ArtiMinds Robotics auf der SPS einen Schwerpunkt auf die Prozessdatenanalyse mithilfe der Softwarelösung ArtiMinds Learning & Analytics for Robots (LAR). Diese ermöglicht es, Sensordaten wie z. B. Kraftmessungen automatisch zu erfassen und visuell auszuwerten. Dadurch lassen sich Abweichungen im Prozess oder Ursachen für fehlerhafte Steckvorgänge präzise identifizieren.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Kameradaten wie Bildaufnahmen des in der Demo verwendeten Vision Sensors von SensoPart zentral abzuspeichern und direkt mit dem jeweiligen Prozessschritt zu verknüpfen. Standardisierte Schnittstellen zu industriellen Komponenten und OPC UA sorgen für eine einfache Integration ohne zusätzliche Programmierung und ermöglichen auch die nachträgliche Installation der Analysesoftware in Brownfield-Anlagen. Dies eröffnet neue Wege, Automatisierungsprozesse anlagenweit in Echtzeit zu überwachen und aufzuzeichnen, ohne dass Roboterdaten im Fokus stehen müssen. „Mit ArtiMinds LAR bieten wir unseren Kunden nicht nur die Möglichkeit, Prozessdaten automatisch zu erfassen, sondern auch die Option, diese Daten über einen längeren Zeitraum zu Dokumentationszwecken abzuspeichern. So können Produktionsprozesse auch rückblickend analysiert, Fehlerursachen wie Verschleiß oder unterschiedliche Produktchargen ermittelt und Optimierungen durchgeführt werden“, fügt Schmidt-Rohr hinzu.

Robotik-Software für vielseitige und flexible Automatisierung

Die ArtiMinds RPS ermöglicht die einfache Erstellung hochadaptiver und anspruchsvoller Roboterprogramme, die ohne zusätzliche Hardware direkt auf der Standardsteuerung des Industrieroboters ausgeführt werden können. Damit deckt die Software ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von einfachen Pick-and-Place-Prozessen bis hin zu komplexen sensorbasierten Montageoperationen.

„Die Teilnahme an der SPS Messe ist für uns eine ideale Gelegenheit, die neuesten Innovationen in der robotergestützten Automatisierung einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und zu zeigen, wie unsere Softwarelösungen Unternehmen helfen können, ihre Produktionsprozesse flexibler und effizienter zu gestalten“, resümiert Schmidt-Rohr.