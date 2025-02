Personalie: Software-Pionier Nick Entin als neuer Head of Research & Development der ReQonsult GmbH

Die ReQonsult GmbH stärkt ihre wegweisende Rolle im Bereich ALM Consulting mit einer herausragenden Persönlichkeit der Softwarebranche: Nick Entin erweitert ab sofort das Management-Team der breit aufgestellten Beratungsfirma aus Hohenfels bei Konstanz als Head of Research & Development (R&D).

Als einer der maßgeblichen Architekten hinter Siemens Polarion®, einer der führenden Application Lifecycle Management (ALM) Lösungen weltweit, bringt der 52-jährige Software Industry Experte eine außergewöhnliche Fachkompetenz und jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung hochskalierbarer, zukunftsweisender Softwarelösungen mit. In der neu geschaffenen Position wird er die Forschungs- und Entwicklungsstrategie der ReQonsult GmbH federführend gestalten und innovative Technologien zur Marktreife führen. Sein Fokus liegt darauf, technologische Fortschritte gezielt zu nutzen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und den Kundennutzen durch zukunftsweisende Lösungen weiter zu maximieren.

Hartmut Schäfer, CEO & Founder der ReQonsult GmbH, betont die Bedeutung dieser Verstärkung: „Wir sind begeistert, mit Nick Entin einen international anerkannten Experten für ALM und Softwareentwicklung in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Innovationskraft, strategische Weitsicht und Erfahrung in der Produktentwicklung sind eine enorme Bereicherung für unsere Beratungsansätze. Mit seiner Expertise werden wir nicht nur unsere technologische Führungsrolle ausbauen, sondern auch unseren Kunden noch gezieltere, zukunftssichere Lösungen im ALM-Bereich bieten“.

In seiner bisherigen Karriere hatte Nick Entin verschiedene führende Positionen in international agierenden Technologieunternehmen inne – unter anderem als Vice President of Research & Development (R&D) bei der Polarion Software GmbH – wo er maßgeblich dazu beigetragen hat, leistungsstarke, agile und kollaborative Entwicklungsplattformen zu etablieren, die heute weltweit von führenden Unternehmen genutzt werden.

„Ich bin besonders begeistert von dem innovationsfreudigen Spirit der ReQonsult GmbH und dem enormen Potenzial, das aus unserer Zusammenarbeit hervorgehen kann. Die Firmenkultur ist mir jedoch nicht ganz neu, denn in dieser Position werde ich auf vertraute Enthusiasten und geschätzte ehemaligen Kollegen treffen – das ist mir wichtig, weil ich der Überzeugung bin, dass wir alle eine gemeinsame Vision teilen“, erklärt Nick Entin und ergänzt abschließend: „Die ganze IT-Branche befindet sich in einem technisch höchst spannenden Augenblick. Die Zukunft verlangt nach soliden Consulting-Lösungen und ich bin sicher, dass wir bei ReQonsult sowohl die technischen als auch die menschlichen Möglichkeiten haben, diese rechtzeitig zu liefern“.