Audi Forum Neckarsulm bietet neue Erlebniswelt

Interessierten Gästen steht der neu gestaltete Bereich im Audi Forum Neckarsulm bis zum 30. April 2022 zur Verfügung.

Das Audi Forum Neckarsulm präsentiert spannende technische Neuerungen sowie zahlreiche e-tron Modelle. Der neue Bereich lädt alle Gäste ein, diese Technik selbst hautnah zu erleben. Ulla Wiesentheit, Leiterin des Audi Forum Neckarsulm: „Mit dem neuen Angebot machen wir Elektromobilität greif- und erlebbar. Der direkte Dialog mit unseren Zielgruppen ist uns wichtig, deshalb stehen unsere Expert_innen den Gästen gerne Rede und Antwort und freuen sich auf interessante Gespräche.“

Die Erlebniswelt wartet mit einem Demonstrationsfilm der besonderen Art auf. Die Besucher_innen sitzen in einem auroravioletten Audi Q4 e-tron und erhalten direkt über das Head-up Display detaillierte Einblicke, wie die Projektion in die Windschutzscheibe funktioniert. Zusätzlich verfügt das Head-up Display über den Augmented-Reality-Bereich. Hier werden dem Fahrenden beispielsweise Funktionen einiger Assistenzsysteme oder die Richtungspfeile der Navigation schwebend dargestellt. Im zweiten Teil des Demonstrationsfilms, der ebenfalls über das Head-up-Display präsentiert wird, erfahren die Zuschauer_innen mehr über die Designelemente des Audi Q4 e-tron. An einem zweiten Exemplar in Geysirblau dürfen Besucher_innen Funktion und Design der Scheinwerfer im Detail betrachten. Ein Tablet ermöglicht dabei, eine von vier Signaturen des Tagfahrlichts oder auch den Blinker darzustellen.

Darüber hinaus gewährt die Ausstellung Blicke unters Blech. Ein Batterieexponat des Audi e-tron offenbart, was zwischen den zwei Achsen für den Antrieb sorgt. Das Hochvolt-Batteriesystem im Maßstab 1:1 (2,28 Meter lang, 1,63 Meter breit und 34 Zentimeter hoch) ist frei begehbar. Noch mehr Informationen, die sich mit der Batterie- und Ladetechnik befassen, darunter eine Vorführung zum Ladeequipment, befinden sich auf der Ausstellungsfläche.

Auch zur Vertiefung der Thematik Effizienz durch Aerodynamik begrüßt die e-tron GT Lounge mit vielen Exponaten zur freien Erkundung. Zu begutachten sind unter anderem ein aerodynamisch optimierter Rückspiegel des Audi e-tron GT1 sowie zwei unterschiedliche Felgen, die abermals den Fokus auf maximale Effizienz legen sollen. Dass der Komfort dabei nicht zu kurz kommt, darüber können sich die Gäste anhand eines Bauteils des Fahrwerks selbst ein Bild machen. Gleiches gilt für die Sicherheit, die anhand eine Keramikbremse und einer Carbid-Bremse dargestellt werden.

Detailreiche Einblicke zu technischen Neuerungen sowie dem Thema Elektromobilität erfahren alle Altersgruppen noch bis zum 30. April 2022 im Audi Forum Neckarsulm.

Mehr zum Audi Forum Neckarsulm gibt es hier.