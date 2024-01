Familienurlaub stärken, 2024 mit Kindern bewusst anders reisen

„Familienzeit ist zum Genießen da“, erinnert The Urban Kids seine Leser*innen prominent auf der Startseite. Das 2017 in München gegründete Portal für Ausflugstipps, Lieblingsplätze und Reiseinspirationen, die sowohl Kids als auch Eltern gefallen, ist vom unschätzbaren Wert gemeinsam verbrachter „Quality-Time“ mit der Familie überzeugt. Gerade in Zeiten rasanten Wandels und vielfältiger Krisen, kommt ihr eine große Bedeutung als Kraftquelle zu, vorausgesetzt es gelingt, den Interessen und Bedürfnissen aller Mitglieder gerecht zu werden. Aus dieser Intention heraus machen sich Carina Baldauf und José Coll mit ihrer eigenen Familie seit 6 Jahren selbst auf die Suche nach besonderen Orten, an denen sich Klein und Groß willkommen fühlen und man trotzdem nicht auf Stil, Atmosphäre und gesunden Genuss verzichten muss.

Zu wertvoll ist die wenige Zeit, die man als Familie heutzutage jenseits des fordernden Schul- und Arbeitsalltags verbringt, als dass man in den intensivsten gemeinsamen Wochen des Jahres, den Ferien, weiterhin Ablenkung und Animation vor bewusstem Miteinander wählt. Die kurzfristige und Ressourcen verschwenderische Bedürfnisbefriedigung nach Unterhaltung und Alltagsflucht aus dem weit verbreiteten Reiseverhalten früherer Jahre, ist rückläufig. Aus echtem Zusammensein, tiefer Verbindung zueinander und gegenseitigem Verständnis füreinander, kann nachhaltige Regeneration entstehen und Erinnerung geschaffen werden, die weit über ein flüchtiges Momenthighlight hinaus geht.

Welche Faktoren diese Art von sozial nachhaltigen Familienferien positiv beeinflussen und sich somit als Auswahlkriterien für eine Ressourcen bedachte Urlaubsplanung eignen, damit hat sich The Urban Kids im vergangenen Jahr intensiv beschäftigt. Das Ergebnis ist eine kurze und knackige Zusammenfassung von Bemühungen, der ausschließlich persönlich besuchten und bewerteten Unterkünfte, die auf den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen beruhen. Alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit im Blick - Soziales, Wirtschaft und Umwelt - erleichtert die neue Kennzeichnung von The Urban Kids Ihren Nutzer*innen die Einordnung verschiedener Ressourcen schonender Bemühungen der Destinationen. „Nachhaltigkeit im Urlaub darf keine Grenzen mehr kennen“, fasst Carina Baldauf die zunehmende Bedeutung sozialer vor rein ökologischer Aspekte in Bezug auf Familienreisen zusammen.

Damit haben die Gründer der Domain für auserwählte Familienunterkünfte, -reiseziele und Lieblingsplätze die Orientierungsbedürfnisse von Urlaubsplanenden erkannt, wie die Ergebnissen der Reiseanalyse 2023 des Umwelt Bundesamtes und des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz zeigen: „Die meisten Reisenden suchen in erster Linie nach einem für sie passenden schönen Urlaubserlebnis...Sie wählen dabei aus dem für sie sichtbaren Angebot...Je mehr unterschiedliche, attraktive und nachhaltige Angebote zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher wird es, dass mehr Menschen am Ende auch nachhaltig reisen.“ (http:// reiseanalyse.de/)

Mit den neuen Orientierungs- und Entscheidungshilfen trägt The Urban Kids also nicht nur zu einer verbesserten Nutzerfreundlichkeit bei, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zu einem ingesamt bewussteren und damit auch nachhaltigeren Reisen, das einen achtsamen Umgang mit den Ressourcen der Umwelt und der einzelnen Familienmitglieder berücksichtigt.

In 7 verschiedenen Kategorien gibt es eine Vielzahl an familienfreundlichen und nachhaltigen Unterkünften von den Bergen bis ans Meer, von Stadt bis Natur und von Foodie-Hotels bis Ferienhäuser zu entdecken: https://www.theurbankids.com/familienfreundliche-hotels-ferienwohnungen/