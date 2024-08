Spezialisten auf den Spuren von Cold Cases

Seit 2005 leitet Stefan Bosselmann, Jahrgang 1978, eine spezialisierte Detektei, die sich auf die Aufklärung von ungeklärten Vermisstenfällen, den sogenannten Cold Cases, konzentriert. Als ZAD-zertifizierter Detektiv und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik (DGfK) sowie des Bundesverbands des Detektiv- und Ermittlergewerbes (BuDEG) bringt der Privatermittler nicht nur umfangreiche Erfahrung, sondern auch fundierte Fachkenntnisse in seine Arbeit ein. „Wir suchen nach Menschen, die seit Jahren vermisst werden, deren Schicksal und Verbleib ungewiss sind, während ihre Angehörigen verzweifelt auf Antworten warten“, erklärt Bosselmann.

Wir wissen, jeder Mensch hinterlässt Spuren

Bosselmanns Detektei hat sich in den letzten Jahren als eine der führenden Anlaufstellen für Cold Case Vermisstenfälle etabliert. „Wenn Ermittlungsbehörden vorhandene Spuren nicht als solche erkennen, liegt dies oft an wenig innovativen Methoden“, betont Bosselmann. Dank der Kriminalintuition seines Teams gelingt es, auch verborgene Hinweise aufzuspüren und in die Ermittlungen zu integrieren.

Die Ermittlungsarbeit und Erfolge seiner Detektei beruhen auf jeder Menge Erfahrung, kriminalistischem Gespür und unermüdlicher Hartnäckigkeit. Der Einsatz moderner Technologien und innovativer Methoden rundet diese wesentlichen Fertigkeiten optimal ab. Dabei wird sowohl nach freiwilligen Aussteigern, als auch nach Opfern von Straftaten oder Suizid gefahndet. „Bei Verbrechen werden Vermisste absichtlich versteckt, was ihre Entdeckung über Jahre hinweg verhindert“, so Bosselmann. „Wir wissen aber, dass jeder Spuren hinterlässt. Oftmals werden diese aber nicht als solche erkannt, geschweige denn weiter verfolgt. Kalte Vermisstenfälle verlangen eine adäquate Vorgehensweise, will man die Gesuchten final auffinden. Zeit ist hierbei nur ein begleitender Faktor.“

Knochenspürhund ergänzt das Ermittlungsteam

Ein eigens für derlei Zwecke ausgebildeter Knochenspürhund unterstützt die Ermittler ebenfalls bei der Suche nach den Vermissten. Dadurch gelingt es, die vorangegangenen Ermittlungen entsprechend effektiv abzurunden und ganz gezielt im Gelände nach menschlichen Überresten zu suchen. “Immer dann, wenn wir eruierte Informationen und Erkenntnisse gebündelt und somit auf einen Punkt gebracht haben, kommt unsere Spürhündin zum Einsatz. Sie vermag in Cold Cases dazu beizutragen, konkrete Verdachtsmomente abzuprüfen, vor Ort genauer in Augenschein zu nehmen und dadurch final zur Aufklärung zu bringen.”