Kostenlose Info-Reihe für Schwangere: BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER startet neuen digitalen Service

Erste Orientierung in einer besonderen Lebensphase

Die digitale Reihe besteht aus fünf kompakten Informationspaketen, die nach Anmeldung per E-Mail (ähnlich wie in einem Newsletter) versendet werden. Jede der insgesamt fünf digitalen Broschüren widmet sich einem zentralen Thema rund um die Schwangerschaft: von ersten Vorsorgeuntersuchungen über gesunde Ernährung bis zur Krankenversicherung für Babys. Die Info-Reihe richtet sich an Versicherte und Nicht-Versicherte gleichermaßen und steht für alle kostenfrei zur Verfügung.

„Viele Frauen haben gerade zu Beginn ihrer ersten Schwangerschaft zahlreiche Fragen: Was erwartet mich bei den ersten Vorsorge-Untersuchungen? Welche Nährstoffe sind in der Schwangerschaft besonders wichtig? Wie finde ich eine passende Hebamme in meiner Region? Was muss ich bei der Krankenversicherung meines Babys beachten und welche Bewegungsformen sind in der Schwangerschaft empfehlenswert? Unsere Info-Reihe »Ich werde Mama« unterstützt gezielt bei den ersten Schritten“, erklärt Josephin Ulrich, Pressesprecherin der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER.

Handreichungen mit Checklisten und praktischen Tipps

Die digitalen Broschüren im PDF-Format umfassen unter anderem eine praktische Checkliste für den Frauenarztbesuch, Tipps zur Hebammen-Suche, Rezeptideen und Wissenswertes zur gesunden Bewegung in der Schwangerschaft.

„Bei der Entwicklung der Info-Reihe für werdende Mütter war uns besonders wichtig, dass die bereitgestellten Informationen bei der schnellen Orientierung unterstützen. Unabhängig davon, ob die Frauen bei uns versichert sind oder nicht. Das digitale Broschüren-Paket ist deshalb kompakt aufbereitet und über unsere Internetseite jederzeit ohne Kosten unverbindlich zugänglich“, fügt Ulrich hinzu.

Kompakt, digital und kostenfrei für alle

Mit ihrem neuen digitalen Angebot unterstreicht die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER erneut ihren Anspruch, besonders familienfreundlich und serviceorientiert aufgestellt zu sein. Die Info-Reihe ist schnell und einfach erhältlich: Nach der Anmeldung erhalten werdende Mütter den ersten Teil zum Thema Vorsorgeuntersuchungen per E-Mail, ganz ohne Verpflichtungen. Die folgenden digitalen Broschüren werden jeweils innerhalb weniger Tage versendet.

Die Reihe »Ich werde Mama – die ersten Schritte in der Schwangerschaft« ist ein weiterer Baustein im digitalen Serviceportfolio der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER. Die Krankenkasse wurde für ihren Kundenservice bereits vielfach ausgezeichnet und überzeugt Versicherte nicht nur mit umfassenden Gesundheitsleistungen und Beratungsangeboten. Auch die kostenfreie Krankenkassen-App und Online-Gesundheits-Coaches von Rückenschule bis Ernährungsberatung sind stark gefragte Services.