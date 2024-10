BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bietet digitale Unterstützung für Schwangere und Mütter

Wenn Hebammen fehlen

Unter dem Mangel an Hebammen leidet insbesondere die Wochenbettversorgung. Das ergab eine Studie des Marktforschungsinstituts SKOPOS und der „kartenmacherei“ bereits im Jahr 2018. Befragt wurden deutschlandweit rund 1.000 Frauen zu ihren Erfahrungen mit der Hebammenbetreuung. Das Ergebnis: Jede fünfte Mutter hat im Wochenbett keine Hebamme für die Nachsorge. Etwa die Hälfte von ihnen nannte als Grund die fehlende Verfügbarkeit im näheren Umfeld. Jede dritte Mutter ohne Nachsorgebetreuung hätte sich während des Wochenbetts Unterstützung durch eine Hebamme gewünscht.

Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER setzt sich mit gezielten Gesundheitsleistungen für die Verbesserung der Situation ein. Schwangere Frauen und Mütter, die keine Hebamme finden oder auf der Suche nach einer ergänzenden Betreuung sind, können als Versicherte der Krankenkasse digitale Zusatzangebote in Anspruch nehmen.

„Es ist für uns eine zentrale Aufgabe, unsere Versicherten bestmöglich zu unterstützen – auch dann, wenn vor Ort keine Hebamme verfügbar ist“, betont Josephin Ulrich, Pressesprecherin der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER. „Mit der digitalen Hebammenberatung Kinderheldin möchten wir sicherstellen, dass alle Frauen, unabhängig von ihrem Wohnort, die Betreuung erhalten, die sie dringend benötigen.“ Die Kosten der Beratung übernimmt die Krankenkasse in voller Höhe.

Digitale Zusatzangebote entspannen den Hebammen-Versorgungsmangel

Gesetzlich versicherte Frauen haben während der Schwangerschaft sowie bei und nach der Entbindung Anspruch auf Hebammenhilfe. Aus gutem Grund: Die ersten Wochen nach der Geburt sind entscheidend für die Erholung der Mutter und die Entwicklung des Babys. Eine Nachsorgehebamme unterstützt nicht nur bei medizinischen Fragen zur Gesundheit und Pflege des Babys oder zum Stillen. Sie leistet für viele Mütter auch emotionalen Beistand und beantwortet wichtige Fragen zur Rückbildung.

Fehlt die Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme, können sowohl Mutter als auch Kind erhebliche gesundheitliche Risiken erleiden. Ohne die regelmäßige Betreuung durch eine Hebamme besteht ein erhöhtes Risiko für unerkannte Komplikationen wie Infektionen, Probleme beim Stillen oder postpartale Depressionen.

Trotz gesetzlichem Anspruch leiden viele Familien unter der anhaltenden Versorgungslücke in der Hebammenbetreuung. Zur Unterstützung bietet die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER unter anderem die digitale Hebammenberatung Kinderheldin. Damit können Schwangere und Mütter ohne Terminabsprache im Chat, Videocall oder am Telefon jeden Tag Hebammen kontaktieren oder an Live- und Videokursen teilnehmen. Alle beratenden Hebammen haben eine staatlich anerkannte Ausbildung und Erfahrung in ihrem Beruf. Sie beantworten Fragen zu vielen Themen rund um Schwangerschaft, Wochenbett oder Beikost und geben medizinisch fundierte Auskunft.

Digitale Geburtsvorbereitungs- und Stillkurse

Ergänzt wird das digitale Leistungsangebot der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER durch Video-Kurse zur Geburtsvorbereitung und zum Thema Stillen. Im Rahmen der Kurse erhalten Versicherte ausführliche Informationen, konkrete Tipps und Checklisten.