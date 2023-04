BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER startet Schulprojekt zur Resilienz im Klimawandel

Das Ziel des Pionierprojekts ist es, Kinder und Jugendliche für den Umgang mit globalen Krisen besser zu wappnen und die psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu stärken.

Studien belegen, dass die Unsicherheit und Angst bei Kindern und Jugendlichen wachsen. So zeigt die Shell Jugendstudie (2019), dass sich zukunftsbezogene Ängste junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren besonders auf Umweltverschmutzung (71 %) und den Klimawandel (65 %) beziehen. Diese zunehmenden Sorgen um die ökologische Zukunft können sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken hat die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER ein Jahr lang das Projekt „Krisensicher“ entwickelt. „Wir haben bewusst Expertinnen und Experten aus den Bereichen Klima und Umwelt sowie Psychologie an einen Tisch geholt, um ein Projekt zu entwickeln, das Jugendliche sensibilisiert und ihre Resilienz zum Thema Klimakrise stärkt. Darin sehen auch wir eine Schlüsselkompetenz für die nachfolgenden Generationen“, erklärt die Projektleiterin der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Jennifer Filius. Das Projekt richtet sich im ersten Schritt bewusst an Jugendliche, da diese Altersgruppe eine entsprechende Empfänglichkeit für Wissen und Neuorientierung aufweist.

Pionierprojekt mit psychologischer Begleitung

Für die Durchführung des Schulprojekts kooperiert die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER mit der Universität Bielefeld. Die Psychologinnen Marie Griggel und Lena Henrichs begleiten das Projekt – auch vor Ort in den Klassenzimmern. Unter ihrer Anleitung erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler in aktiven Übungen spielerisch ein Verständnis dafür, was die Klimakrise ist und warum sie ein Problem darstellt. Außerdem überlegten sie gemeinsam, was sie selbst gegen den Klimawandel tun können und wie sie lernen, besser mit ihren Gefühlen umzugehen.

„Dabei sind ganz tolle Ideen entstanden. Manche Jugendliche haben vorgeschlagen, in diesen Situationen stärker den Austausch mit anderen zu suchen. Einige sehen sich aber noch eher in der Vorbildrolle“, erklärt Marie Griggel. In einem Monat wird in einer sogenannten „Boostersession“ gemeinsam reflektiert, wie die Themen von den Jugendlichen in den Alltag integriert wurden.

Projekterfolg wird im Resilienz-Vergleich deutlich

Evaluiert wird das Projekt von Studierenden des Fachbereichs Psychologie der Uni Bielefeld im Rahmen ihrer Masterarbeiten. Dafür erfassen sie die Resilienz der Jugendlichen vor und nach der Projektdurchführung. So werden wichtige Daten für die Weiterentwicklung des Projekts gewonnen.

Im Mai dieses Jahres werden zwei weitere siebte Klassen der Gesamtschule Rosenhöhe das Resilienztraining „Krisensicher“ durchführen. Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER will das Projekt in Zukunft möglichst vielen Schulen zur Verfügung stellen und junge Menschen über die Förderung ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit stärken. Mit diesem Engagement ist die Krankenkasse Vorreiter in der gesetzlichen Krankenversicherung.