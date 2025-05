BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bietet digitale Unterstützung zur Früherkennung von Schlafapnoe

Über die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER (Oktober 2024)

Vor 140 Jahren wurde die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER gegründet und betreut heute rund 230.000 Versicherte und Unternehmen. Die Beliebtheit der größten Betriebskrankenkasse in Ostwestfalen-Lippe geht weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Vor allem in der Bodensee-Region hat sich die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER als familienfreundlicher Gesundheitspartner fest etabliert. Heute setzen sich über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Unternehmensstandorten in Bielefeld, Friedrichshafen und Arnsberg täglich für die Bedürfnisse der Versicherten ein. Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://www.bkkgs.de sowie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.