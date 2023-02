Ohne Ausbildung Seniorenbetreuer werden

Der Trend ist ungebrochen: Immer mehr Menschen möchten Seniorenbetreuer werden. Wenn es geht, ohne Ausbildung. Sie sehnen sich nach einem Job, der ihnen ein tiefes Gefühl von Erfüllung für ihr Leben gibt. Das Unternehmen Premita lässt diesen Traum jetzt wahr werden und ermöglicht es geeigneten Kandidaten, Seniorenbetreuer ohne Ausbildung zu werden. Und zwar einfach und schnell.

Aufgrund der Alterung der Bevölkerung ist der Bedarf an Betreuern, die Senioren in ihren eigenen vier Wänden unterstützen, extrem hoch. Experten gehen davon aus, dass sich der Bedarf bis 2030 voraussichtlich sogar verdoppeln wird. Das heißt, nicht nur jetzt besteht bereits eine große Nachfrage nach Seniorenbetreuern, sondern die Nachfrage wird in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Und zwar deutlich.

Eine Ausbildung ist nicht erforderlich, um als Seniorenbetreuer tätig zu sein, da die Bezeichnung „Seniorenbetreuer“ keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Es gibt daher keine verbindlichen Ausbildungsvorschriften für diese Tätigkeit. Jedoch lehnen die meisten Arbeitgeber (z.B. Pflegeeinrichtungen) in der Regel Bewerber ohne Ausbildung ab und setzen eine Ausbildung gemäß § 43b/§ 53b voraus. Wenn man sich dieser Bevormundung entziehen möchte, kann man sich als Seniorenbetreuer selbständig machen. Genau hierbei hilft das Dienstleistungsunternehmen Premita.

Geeigneten Bewerbern ermöglicht Premita es, sich ohne Risiko als Betreuungskraft selbständig zu machen. Hierbei hilft Premita bei allen Aspekten, die für eine erfolgreiche Selbständigkeit wichtig sind: Angefangen bei der Existenzgründung über die Vermittlung von zahlungskräftigen Senioren in der eigenen Wohnumgebung bis hin zur Rechnungserstellung.

Sämtliche Leistungen, die Premita erbringt, sind hierbei für die Seniorenbetreuer absolut kostenlos. Die Kosten werden von den Senioren übernommen.

