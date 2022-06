Bestshopping: Führender italienischer Cashback-Anbieter startet in Deutschland

Mailand, 21. Juni 2022. Der italienische Cashback-Anbieter Bestshopping ist in Deutschland an den Markt gegangen. Ziel ist es, Online-Shoppern Geld zu sparen bzw. zurückzugeben. Das Geschäftsmodell funktioniert ganz einfach: Die Partner-Shops zahlen den Plattformbetreibern eine Provision für jeden Einkauf und Bestshopping gibt den größten Teil davon als Cashback an die Nutzer zurück. Bis Jahresende strebt das Unternehmen hierzulande 65.000 Kunden an.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 konnte Bestshopping in Italien bereits 600.000 registrierte Nutzer gewinnen. Mit mehr als 2.000 angeschlossenen Shops, darunter zahlreiche bekannte Top-Markenpartner, gilt das Unternehmen als Vorreiter für Online- und Mobile-Shopping mit Cashback. Mit 700.000 Unique Visitors und einem bei den Partnershops generierten Umsatz von 2,5 Millionen Euro pro Monat in Italien, haben die Webseitenbetreiber auch in Deutschland hohe Ziele: “Wir rechnen im Jahr 2022 mit Bestellungen im Wert von 500.000 Euro pro Monat, die über unsere deutsche Webseite generiert werden. Die Kunden in Deutschland sind erfahrene Online-Shopper und werden sich unser Angebot, beim Einkaufen bares Geld zu sparen, nicht entgehen lassen. Die Preise steigen derzeit in allen Branchen. Jeder ist froh, wenn er den einen oder anderen Euro sparen kann, ohne dabei sein Einkaufsverhalten ändern zu müssen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem transparenten Angebot und dem bewährten Service zu einem starken Player im deutschen Markt aufsteigen werden”, so Nicolò Soldani, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Bestshopping.

Nicht nur mehr als 15 Jahre Expertise bringt das Unternehmen mit. Neu in Deutschland ist das Angebot der preisreduzierten Gutscheine. Aus der Gastroszene bekannt, ist das Prinzip, Gutscheinkarten mit Rabatt zu erwerben, ein Alleinstellungsmerkmal des italienischen Cashback-Anbieters. Damit können die Kunden sowohl online, als auch im Geschäft vor Ort mit Sparvorteil einkaufen. Die Nutzer sammeln bei Bestshopping keine Punkte, sondern erhalten die Rückzahlung direkt auf das Bank- oder Paypalkonto. “Wir arbeiten mit einem fairen Level-Systemen, welches wir mit Tiermotiven darstellen. Unsere User steigen als Kätzchen mit einem Basissatz ein und erhalten für jedes neu erreichte Level höhere Cashback-Anteile. Die Obergrenze liegt beim Löwen-Level mit 33 Prozent mehr Cashback, das macht sich dann beim Online-Einkauf richtig bemerkbar”, erklärt Soldani. „Zum Start auf dem deutschen Markt haben wir uns eine besondere Aktion überlegt: fünfmal höhere Cashback-Raten für Bestellungen in ausgewählten Partnershops“.

Bestshopping genießt in Italien bei seinen Nutzern einen guten Ruf, das zeigen unter anderem die Bewertungen auf Trustpilot, wo der Cashback-Anbieter im Durchschnitt mit vier von fünf Sternen bewertet wird. Im Jahr 2021 wurde die Plattform außerdem über das IRi Institut für Marktforschung von rund 12.000 Verbrauchern zum “Produkt des Jahres” gewählt.



