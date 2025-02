Advanced Medical Balloons: Next stop USA

Nachdem sich unser Beteiligungsunternehmen Advanced Medical Balloons (AMB) inzwischen am deutschen Markt gut etabliert hat, zielt das Team um CEO Frank Gehres auf ein neues, um ein mehrfaches größeres Spielfeld. Nach der FDA Zulassung wurden bereits 2023 die ersten Schritte unternommen, um hygh-tec®, das medizintechnische Produkt von AMB, in den USA zu vertreiben. AMB will in den USA mittelfristig seinen erfolgreichen Durchbruch in Deutschland wiederholen, erste Kunden konnten dafür bereits von der Qualität „Made in Germany“ überzeugt werden. Zur besseren Durchdringung des US-Marktes wurde im Sommer mit Stephen Forden als Geschäftsführer ein erfahrener Manager verpflichtet, der einschlägige Branchenerfahrung mitbringt. Der angesehene Medizintechnik-Experte wird das Wachstum der innovativen Lösungen von AMB befeuern und dafür strategische Partnerschaften aufbauen.