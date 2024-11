KEWAZO wagt den Sprung über den Atlantik

Zunächst einmal sind die USA der weltweit größte Markt für Gerüstbau. In den großen Metropolen werden zahlreiche Immobilienprojekte in einer Höhe von 30 bis 50 Metern gebaut, für die der Liftbot sehr effizient einsetzbar ist. Zudem ist die Baubranche in den Vereinigten Staaten besonders experimentierfreudig und sieht Innovationen eher als Chance und weniger als Risiko. Dies liegt auch daran, dass die Kosten für Arbeitsstunden in den USA deutlich höher liegen als in Deutschland und bislang ein hoher manueller Anteil bei der Arbeit an Bauaufzügen besteht. Der Einsatz automatisierter Lift-Lösungen von KEWAZO amortisiert sich somit noch schneller als in Europa.

KEWAZOs konkreter erster Ansatz in Houston ist jedoch die Öl- und Gasindustrie. Das Start-up arbeitet bereits seit drei Jahren mit der britischen Tochter des US-Chemiekonzerns Dow Chemical zusammen. Nun geht KEWAZO mit diesem Referenzkunden ins Zentrum der Öl- und Gasindustrie der USA. Dort gibt es zu wartende Kessel, Tanks und andere Anlagenkomponenten in einem Maße wie wir es in Europa nicht kennen. Die Bedingungen sind ideal, um KEWAZOs Geschäft zu skalieren. Wir freuen uns also auf die weitere Entwicklung des Unternehmens!