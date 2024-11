FINOM startet groß angelegte Plakatkampagne in Deutschland

FINOM Gründer Konstantin Stiskin betont: „Wir wollen Unternehmern zeigen, dass wir ihre Probleme verstehen und eine Lösung dafür haben. Unsere Plakate greifen Themen wie den stressigen Umgang mit Rechnungen oder das Jonglieren zwischen verschiedenen Aufgaben humorvoll auf.“ Ziel der Kampagne ist es, die Marke FINOM als modernen Partner für Unternehmer zu positionieren, der sich um die finanziellen Belange kümmert, damit Unternehmer sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Großflächenplakate an zentralen Orten

Neben den regulären Plakaten werden in beiden Städten auch Riesen-Plakatwände an prominenten Orten hängen, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - drei in Hamburg und eine in Stuttgart. Die Kampagne ist eine der größten Außenwerbeinitiativen des Unternehmens und wird hauptsächlich durch Plakatierungen in zentralen Lagen unterstützt.

FINOM will mit Humor punkten

FINOM positioniert sich mit dieser Kampagne als modernes und unternehmerfreundliches Finanzunternehmen, das den Alltag seiner Kunden versteht und mit seinen Lösungen echte Mehrwerte bietet. Mit den humorvollen Plakatmotiven zielt FINOM darauf ab, sich in der Wahrnehmung der Zielgruppe zu festigen und seine Marke bekannter zu machen.

Die Außenwerbung in Hamburg und Stuttgart wird bis Ende November zu sehen sein und begleitet FINOMs Strategie, sich als verlässlicher und moderner Finanzdienstleister in Deutschland zu etablieren.

Über FINOM

FINOM ist eine digitale Finanzdienstleistungsplattform, die speziell für die Bedürfnisse von Unternehmern und KMU in ganz Europa entwickelt wurde und offizieller Visa-Kartenpartner ist. Die Finanztools von FINOM ermöglichen es Unternehmern, schnell ein Konto zu eröffnen und bieten einen optimierten Ansatz für Online-Finanzmanagement, Zahlungen, Rechnungsstellung und Ausgabenmanagement. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum von KMU mit innovativen Finanzlösungen zu fördern und verfügt über eine europaweit gültige Lizenz für E-Geld-Institute (EMI). FINOM hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über Niederlassungen in ganz Europa. Um mehr über FINOM zu erfahren, besuchen Sie https://finom.co.