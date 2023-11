Prozessautomatisierung der Schlüssel zur Überwindung von Barrieren in der KMU-Kreditfinanzierung

In Bezug auf die Vergabe von Konsumentenkrediten sind die Antragsprozesse von Banken bereits weitgehend digitalisiert und automatisiert. Im Bereich der Firmenkredite ist dies noch nicht der Fall. Obwohl laut KfW-Research 95% der KMU in Deutschland eine ausreichende Schuldentragfähigkeit aufweisen, sind der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit, Bedenken wegen eines hohen Aufwands oder Anforderungen an Offenlegung und Dokumentation Barrieren bei der Kreditfinanzierung.

„Die Automatisierung von Kreditanträgen für KMU ist eine große geschäftliche Chance und anspruchsvolle operative Aufgabe zugleich.“, so Boris Hoeflich, Vorstandsmitglied der G&H Bankensoftware AG. Ausgehend von diesem Spannungsfeld bietet das Whitepaper Entscheider*innen aus der Bankenbranche einen fundierten Einstieg, um auch bei der Vergabe von Darlehen an Unternehmen – insbesondere an KMU – Prozesseffizienzen zu heben und ein besseres Kundenerlebnis zu realisieren.

Das Whitepaper kann kostenlos online bezogen werden (Link). Daneben ist auf dem BANCOS Blog ein aktueller Beitrag zum Thema zu finden (Link).