Stressreduktion per Trinkwasser: Dr. Eckel präsentiert innovativen Anti-Stress-Zusatz

In stressigen und herausfordernden Zeiten brauchen Produzenten sofortige Abhilfe, um ihre Tiere zu beruhigen und zu verhindern, dass sich Stresssymptome ausbreiten. Für eine Futterumstellung bleibt in der Regel keine Zeit: Die Lösung kommt über das Trinkwasser.

Dank seinem einzigartigen Dreifachkomplex bietet MagPhyt WS das entscheidende „Mehr“: Es ist mehr als Magnesium, mehr als Vitamin C, mehr als schnelle Stressreduktion. Denn mit der Kombination aus bewährten Pflanzenextrakten, optimal bioverfügbaren Magnesiumquellen und Vitamin C und der innovativen Formel für schnelle Löslichkeit hat MagPhyt WS das, was nötig ist, um Geflügelbestände gegen Stresssituationen zu stärken und nervöse Tiere schnell und zuverlässig zu beruhigen. So können Tierhalter schon bei den ersten Anzeichen von Unruhe im Stall handeln und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen, bevor der Stress Wohlbefinden und Leistung der Tiere beeinträchtigt. Das bedeutet weniger Verletzungen, bessere Schlachtkörperqualität und weniger Tierverluste.