Wandgärten mit Hortensien & Dschungelpflanzen

Wer sich in den eigenen vier Wänden mehr Natur wünscht, aber keinen Platz auf dem Boden hat, für den eignen sich Wandgärten von Greenbop aus dauerhaft konservierten Pflanzen. Diese werden in Handarbeit in Deutschland von Floristen kunstvoll zusammengesetzt. Sie sind 100% natürlich und zugleich pflegefrei, denn die Pflanzen benötigen weder Licht noch Wasser. Aufgehängt werden sie wie jedes Bild mit einem Rahmen. Die Wandbilder mit Echtpflanzen sind in vielen Größen und verschiedenen Formen erhältlich, in rund, eckig und oval.

Das neuartige dieser vertikalen Gärten ist, dass sie neben den konservierten Grünpflanzen jetzt auch mit präparierten Hortensien verschönert werden. Die filigranen Blüten der Hortensien werden kunstvoll in unterschiedlichen Kompositionen arrangiert .

Die Pflanzenbilder mit Hortensien besitzen die Anmutung eines Blumen-Buketts oder eines impressionistischen Gemäldes an der Wand und können auch in Wunschmaßen, von klein bis XXL, individuell angefertigt werden. Im Vergleich zu frisch geschnittenen Hortensien, halten sie viele Jahre lang und sind somit eine dauerhaft blumige Dekoration in Ihrem Haus. Sie sind eine tolle Alternative zu frischen Schnittblumen, die schnell verwelken und immer wieder ersetzt werden müssen.

Je nachdem, ob die Blüten zusammen mit hellgrünem Ballenmoos oder kombiniert mit dunkelgrünen Dschungelpflanzen kombiniert werden, ergeben sich immer neue atemberaubende Design-Arrangements für die Wand. Die Auswahl an Blüten-Farben reicht von Rosa, über Blau und Rot, auch Orangetöne sind möglich, für jeden Farbgeschmack ist etwas dabei. So finden Sie ganz bestimmt eine passende Kreation für Ihr Zuhause, Ihr Büro, für einen repräsentativen Empfangsbereich oder eine Hotel Lobby.