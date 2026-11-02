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Erlebnis Trockenreifung: HERB.ERT-Vitrine im Genussdorf Gmachl verbindet Lebensmitteltechnik und Architektur

02. November 2026, 13:54
Bergheim bei Salzburg,
Österreich
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Im Genussdorf Gmachl wird Lebensmittelveredelung zum sichtbaren Teil des gastronomischen Erlebnisses: Eine in die Architektur integrierte Trockenvitrine des niederösterreichischen Herstellers HERB.ERT eröffnet Gästen Einblicke in die Küche und in die Verarbeitung von Kräutern, Obst und Gemüse. Die großfächige Verglasung und die markante Holzgestaltung machen die Anlage zum Teil des Raumkonzepts.

Verbindung von Gastraum und Küche nutzen, die Herbert Trockenvitrine im Genussdorf Gmachl Salzburg

Verbindung von Gastraum und Küche nutzen, die Herbert Trockenvitrine im Genussdorf Gmachl Salzburg
© KASTNER Media - Bernhard Kastner

Lebensmittelveredelung als Teil der Innenarchitektur

Die offene Küche zeigt das unmittelbare Handwerk am Herd. Die Trockenvitrine macht dagegen jene Arbeitsschritte sichtbar, die sonst häufig im Hintergrund stattfinden: das schonende Trocknen und Veredeln von Lebensmitteln über viele Stunden oder Tage.

„Herbert spiegelt die Philosophie und unser Konzept wider, als lebendiges Schaufenster in die Küche“, sagt Franz Gmachl Jun. vom Genussdorf Gmachl.

Die Aufnahmen aus dem Genussdorf Gmachl zeigen die verglaste Vitrine mit Kräutern und auf Trays präsentierten Lebensmitteln. Der Blick reicht durch die Anlage in die Profiküche. Von der Gästeseite wirkt die Einbaulösung wie eine großzügige Schauvitrine, von der Küchenseite als funktionaler Bestandteil des gastronomischen Ablaufs.

Technik, die sich in die Architektur integriert

Für Küchen- und Hotelfachplaner ist diese Verbindung von Raumgestaltung und Arbeitsprozess besonders interessant. HERB.ERT bietet dafür unter herb-ert.at/planer Informationen zur Integration in gastronomische Konzepte.

Der Hersteller setzt auf eine gekoppelte Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie ein geschlossenes Prozessluftsystem ohne erforderlichen Abluftanschluss.

Ein Konzept für Gastronomie und Hotellerie

Das Beispiel Gmachl zeigt, wie sich Lebensmitteltechnik in die Kommunikation eines Gastronomiebetriebs einbinden lässt: Gäste sehen nicht nur fertige Gerichte, sondern bekommen einen Eindruck davon, wie Produkte vorbereitet und veredelt werden.

Auch in Hotelbuffets, offenen Küchen und anderen publikumsnahen Bereichen können solche Lösungen einen sichtbaren Platz finden.

Weitere Informationen für Fachplaner: https://www.herb-ert.at/planer

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

HERB.ERT

HERB.ERT entwickelt und fertigt in Lengenfeld, Niederösterreich, Trocknungssysteme zur schonenden Veredelung von Lebensmitteln. Die Steuerung von Temperatur und Feuchte unterstützt eine auf das Produkt abgestimmte Trocknung. Die Geräte werden in Gastronomie, Hotellerie, Manufakturen und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt.

Wirtschaftssektor:
Gastronomie Hotelgewerbe Landwirtschaft Lebensmittel Maschinenbau
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