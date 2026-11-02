Erlebnis Trockenreifung: HERB.ERT-Vitrine im Genussdorf Gmachl verbindet Lebensmitteltechnik und Architektur

Die offene Küche zeigt das unmittelbare Handwerk am Herd. Die Trockenvitrine macht dagegen jene Arbeitsschritte sichtbar, die sonst häufig im Hintergrund stattfinden: das schonende Trocknen und Veredeln von Lebensmitteln über viele Stunden oder Tage.

„Herbert spiegelt die Philosophie und unser Konzept wider, als lebendiges Schaufenster in die Küche“, sagt Franz Gmachl Jun. vom Genussdorf Gmachl.

Die Aufnahmen aus dem Genussdorf Gmachl zeigen die verglaste Vitrine mit Kräutern und auf Trays präsentierten Lebensmitteln. Der Blick reicht durch die Anlage in die Profiküche. Von der Gästeseite wirkt die Einbaulösung wie eine großzügige Schauvitrine, von der Küchenseite als funktionaler Bestandteil des gastronomischen Ablaufs.