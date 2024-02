Genuss to go: Gutscheinbuch "GenussPUNKTE" kommt als WebApp "Stadtkupon" mit Gutscheinen für unterwegs!

Mehrwertsteuererhöhung hin, Inflation her, mit der Webapp Stadtkupon wird Ausgehen wieder zum ungetrübten Vergnügen. Gutscheine für Restaurants, Cafés, Freizeit-, Kultur- Wellnesserlebnisse gibt es nicht nur in Gutscheinbüchern, sondern nun auch zur direkten Einlösung auf dem Smartphone. In vielen Regionen in NRW geht Stadtkupon nun an den Start. Motto mit Gutscheinen erleben, genießen, sparen.