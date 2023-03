Kling präsentiert seine neue Vitrinen-Serie SQUARE für die optimale Warenpräsentation

Modernen Design-orientierten Wohntrends folgend, handelt es sich bei SQUARE um eine brandneue und innovative Präsentations- und Vitrinen-Serie, die durch ihr modernes und filigranes Design besticht und einen exklusiven Rahmen für die Produktpräsentation jeglicher Art bildet. Während die Aluminiumprofile und Verbindungsknoten in lackierter Perlfläche Schwarz Matt oder in Edelstahloptik erhältlich sind, überzeugen die Einsätze in edlem weißem Holzfurnier-Finish.

SQUARE: Eine Lösung für alle Fälle!

Neben bereits vorkonfigurierten Theken, Vitrinen und Ringobars können auf Wunsch auch kundenspezifische, individuelle Theken, Counter, Vitrinen und völlig neue Präsentationslösungen realisiert werden. Vitrinen von Kling ermöglichen eine emotionale und gleichzeitig funktionale Warenpräsentation.

Ob Standardmodul oder individuell entwickelt, die Vitrinen der Serie SQUARE verfügen über einen hohen Wiedererkennungswert, bieten eine großzügige Ausstellungsfläche und ermöglichen eine ausgezeichnete Sicht auf die Produkte.

Filigrane Profile

Das neue Shop- & Präsentationssystem überzeugt durch sein filigranes Design aus dünnen Aluminiumprofilen und Verbindungsknoten. Die pulverbeschichteten Rahmenprofile sind in Schwarz Matt lackierter Perlfäche sowie einer hochwertigen Edelstahloptik erhältlich.