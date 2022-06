Nach dem Spargel ist vor dem Spargel(saft) - Dank dieses Safts ist jetzt immer Spargelzeit.

Längst finden Ingwer- und Curcumasaft mit all ihren Vorzügen – die würzigen Aromen, die gesundheitsfördernde Wirkung – das ganze Jahr über Ihre Fans. Und der Spargel? Auch der tut der Gesundheit gut, schließlich ist er eine wahre Vitamin- und Nährstoffbombe. Doch in der Tat hat er ein Problem: am 24. Juni, dem St.-Johannis-Tag, endet die Saison traditionell, um die Böden und Bestände zu schonen und für die nächste Saison vorzubereiten.

Vorbei die schöne Zeit. Oder doch nicht? Eine kleine Manufaktur aus Rastatt, die Ginger Juice Company, hat sich seit 2016 der eigenständigen Produktion von hochwertigen naturbelassenen Bio-Säften verschrieben. Im ersten Schritt wurden, wie der Firmenname vermuten lässt, sortenreine Ingwer- und Curcuma-Direktsäfte in Bio-Qualität produziert. Über die Jahre kamen Mischgetränke mit Apfelsaft und eine Limo mit in das Programm. Die Experimentierfreude kannte fast keine Grenzen - und so landete man irgendwann beim Spargel, dem kalorienarmen Lieblingsgemüse vieler Deutschen.

“Aus Kundengesprächen wissen wir, dass viele Spargel-Fans dem Saisonende nach St. Johannis hinterhertrauern”, sagt Dr. Stephan Denker, Marketingleiter der Ginger Juice Company. “Dabei schätzen die Kunden am Spargel nicht nur die kulinarische Seite, sondern auch die gesundheitlichen Aspekte, insbesondere jene der entwässernden Wirkung des Spargels”, so Denker weiter. “Daher lag es nahe, einmal auszuprobieren, wie sich Spargel als Saft macht - natürlich nicht ganz ohne eine Note Ingwer.”

Das Ergebnis überrascht – und zwar positiv: Der Spargel-Ingwer-Curcumasaft hat nicht nur eine angenehme leuchtende Farbe und einen frischen Geruch, sondern kann auch mit einer nussigen Geschmacksnote und der leichten Ingwer-Schärfe überzeugen.