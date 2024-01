Hof Herweg bietet nachhaltiges Weidefleisch im Onlineshop an

Hof Herweg, ein Familienbetrieb in der Nähe von Warendorf, hat sich auf die nachhaltige Rinderhaltung spezialisiert und bietet ab sofort sein hochwertiges Weidefleisch auch im Onlineshop an. Das Fleisch stammt von Rindern, die ganzjährig auf der Weide leben und im Herdenverband aufwachsen. Die Schlachtung erfolgt zudem im Nachbarort, um kurze Transportwege zu gewährleisten.



Das Besondere an dem Weidefleisch von Hof Herweg ist der hohe Omega 3 Gehalt. Durch die artgerechte Haltung und Fütterung der Tiere enthält das Fleisch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die für eine gesunde Ernährung unerlässlich sind. Zudem ist das Fleisch frei von Antibiotika und Hormonen, was nicht nur gut für die Tiere, sondern auch für die Gesundheit der Verbraucher ist.



Die Entscheidung, das Weidefleisch auch online anzubieten, ist Teil der Unternehmensphilosophie von Hof Herweg, die auf Nachhaltigkeit und Transparenz setzt. Kunden haben nun die Möglichkeit, das hochwertige Fleisch bequem von zu Hause aus zu bestellen und sich von der Qualität und dem Geschmack zu überzeugen. Durch den direkten Kontakt zum Hof können sie zudem alle Fragen zur Herkunft und Haltung der Tiere stellen.



Hof Herweg möchte mit seinem Angebot an nachhaltigem Weidefleisch einen Beitrag zu einer gesünderen und umweltbewussteren Ernährung leisten. Das Unternehmen setzt sich für eine artgerechte Tierhaltung und den Schutz der Umwelt ein. Der Onlineshop bietet Verbrauchern die Möglichkeit, bewusst einzukaufen und sich für eine nachhaltige Landwirtschaft zu entscheiden. Weitere Informationen zum Angebot von Hof Herweg finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Weitere Informationen unter: www.hof-herweg.de