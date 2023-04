4. Internationaler Zoom Hack Slam Online am 1. April 2023

Kein Aprilscherz - heute am 1. April fand er statt, der 4. internationale Zoom-Hack-Slam mit 99 Finalisten aus 8 Ländern. Veranstaltet von Hermann Scherer ging es um Themen von Gesundheit und Partnerschaft bis Beruf und Erfolg. Für ein begeistertstes Online-Publikum verging die Zeit wie im Flug und jeder ging bereichert heim in den Samstagabend.

Mit seinem Thema: „Respekt zaubert, Respekt verkauft“ punktete Jürgen Wilke sowohl bei Unternehmern und Selbstständigen im virtuellen Saal als auch bei jedem, der sich für die eigene Weiterentwicklung privat und in der in Karriere interessiert. Respekt statt Rechtfertigung, Respekt statt Erklärung, so das Resümee des digitalen Hacks, den Jürgen Wilke in einer knappen Minute den Gästen zum Wochenende mitgegeben hat.

Und wirklich wird das in Meetings, Verkaufsgesprächen und Verhandlungen immer noch oft übersehen. Preise, Daten und Beweise verkaufen nicht. Standpunkte und Argumente ermüden und stoßen mehr ab, als dass sie gewinnen. Eine neue Kultur darf einkehren in Organisationen, Teams und dem Vertrieb. Nicht zum Schaden von Unternehmen und Verkäufern, denn Respekt zaubert.

Wer ist Jürgen Wilke? Unternehmer, Investor, Immobilienentwickler und Familienmensch. Und seit kurzem Berater, der seine größten Fehler und Erfolge, erstaunliche und überraschende Einsichten aus mehr als drei Jahrzehnten Unternehmerleben gerne teilt.